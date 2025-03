La Biblioteca de Catalunya adquiere las cartas recibidas por Josep Maria de Sagarra

La Biblioteca de Catalunya ha adquirido uno de los conjuntos documentales más importantes que quedaban en manos privadas para explicar una pequeña historia de la literatura catalana del siglo XX. Es una parte de la correspondencia que recibió el escritor Josep Maria de Sagarra entre 1915 y 1955, toda una vida dedica a las letras. A ello se le suman un par de manuscritos del gran

Adquirido a través de un librero a Joan de Sagarra, hijo del autor de “La ferida lluminosa” y "Vida privada", la operación ha costado alrededor de 2.500 euros, una cifra nada elevada si tenemos en cuenta que hablamos de 28 documentos manuscritos, un listado de vértigo en el que encontramos a Vicente Aleixandre, Francesc Cambó, Josep Carner, Rafael Durancamps, Tomàs Garcés, Ventura Gassol, Josep Maria Lópz Picó, Lluís Nicolau d'Olwer, Josep Pla, Francesc Pujols, Joaquim Ruyra y los hermanos Ferran y Carles Soldevila. A ellos se les unen dos poemas autógrafos del propio Sagarra como son “Onze de setembre” y “La campana de Sant Honorat. 1714”.

Este diario ha podido consultar algunos de los documentos adquiridos y que ya se encuentran depositados en la Biblioteca de Catalunya, tal y como ha confirmado Eugènia Serra, la directora de la institución. Es el caso de una postal de septiembre de 1919, cuando un joven Josep Pla realiza el servicio militar en Girona. Dice así (se respeta la ortografía del autor de “El quadern gris”):

“Aquí, Sagarra, en aquest paisatge franconat, vos diré quelcom de pes coordinat amb el paisatge. Divendres. Fa ja dos dies que soc a Girona, amic Sagarra, fent de “individuo”. ¿No vindreu? Digueume un mot a Cort Real 4 33r a on para en Martínez Ferrando. Recorts, Pla”

Unos pocos días más tarde, el 23 de septiembre de 1919, Pla vuelve a escribir a su amigo que recibe su correspondencia en el Ateu Barcelonès:

“Dilluns. Per endavant, l'enhorabona pel Dijous Sant, que ens agrada a tots tant. ¿No vindreu a Giron' Tan en Ferrando com jo, ho voldriem. Recorts a en Duran Reynals i a en Llimona, i a tots els amics. Seria convenient que vinguessi'm tots tres. Faig un cicerone de les cases (…). En Ferrando no present. De vegades, em mira i riu. Adeu. Josep Pla”.

Igualmente interesante es una extensa misiva que Vicente Aleixandre le envió el 4 de marzo de 1952 tras leer el artículo que Sagarra le dedicó en la revista “Destino”: “Mi querido amigo: Leo su “Antepalco” de esta semana y aunque enfermo en cama con una modesta gripe, no quiero retrasar el decirle cuánto le he agradecido y cuánto he disfrutado con el bellísimo diseño que ha hecho vd. de aquella tarde inolvidable en la plazuela de San Javier. Ha hecho vd. además una bondadosa semblanza de mi persona con ese brindísimo punzón con que traza vd. sus palabras, donde las líneas estremecidas, reconocibles al instante como suyas, parecen continuamente conducir al lector, con tanta sabiduría como frescura, por el dificilísimo reino de la sorpresa y de la fruición”. Quien sería Premio Nobel de Literatura en 1977 igualmente le asegura que “ha hecho vd. además con pluma maestra una penetrante consideración del libro de Bousoño [se refiere a 'La poesía de Vicente Aleixandre. Imagen. Estilo. Mundo poético»], y por todo ello y desde “mi lecho de enfermo”, muy aliviado por tan confortadora impresión, le envío un abrazo de recuerdo y gratitud”.