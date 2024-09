El candidato de los "roviristas" a la presidencia de ERC asegura que "no habrá estructura B" si lidera el partido

El candidato de Nova Esquerra Nacional para liderar ERC, Xavier Godàs, ha prometido que "no habrá ninguna estructura B" si sale elegido presidente en el congreso del partido del 30 de noviembre. El líder de los "roviristas", en el punto de mira por su proximidad con algunos de los implicados en el escándalo de los carteles contra Maragall asegura que "no habrá estructura B ni existirá ningún tipo de práctica similar" si consigue hacerse con la presidencia. "No puede decirse lo mismo de quien ha presidido el partido hasta ahora", ha declarado en una entrevista, respondiendo a quien liderara el partido en los últimos años, Oriol Junqueras, que en su campaña por volver a hacerlo acusó a Marta Rovira, secretaria general en la actualidad, de haber promovido "la B" a sus espaldas, mientras él cumplía condena en prisión por el referéndum ilegal del uno de octubre de 2017.

Godàs ha asegurado que los Presupuestos de la Generalitat no se podrán sacar adelante "si no hay una dirección estable en ERC", pese a que la dirección de los republicanos ya está negociando las cuentas con el Govern de Salvador Illa, quien fue investido gracias a un pacto de investidura entre la propia formación de Godàs y el PSC, avalado por la militancia. El candidato de los "roviristas" ha defendido que Nova Esquerra Nacional "no está a favor de los casinos ni de determinadas ampliaciones del Aeropuerto de Barcelona" ni consideran que la Fórmula 1 y la Copa América sean "claves", en respuesta a algunas de las propuestas del ejecutivo. "No vamos a confraternizar con el PSC, porque es el adversario. Nuestro objetivo es batirle", ha advertido, añadiendo que "los socialistas deberán cumplir el compromiso del acuerdo de investidura o no podrán gobernar". Sobre la elección de Elisenda Alamany como número dos de Militància Decidim, la candidatura de Junqueras, ha dicho que no le preocupa: "No es un elemento de novedad, yo soy más 'outsider' que ella".