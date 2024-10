'Citizen of a Kind', thriller sobre el 'phishing', abre el Asian Film Festival Barcelona

El film 'Citizen of a Kind', un thriller de la directora surcoreana Park Young-ju que explora un caso real de estafa telefónica en Corea, inaugura la duodécima edición del Asian Film Festival Barcelona (AFFBCN), el festival de cine asiático de autor organizado por Casa Asia.

Durante el pase de prensa previo a la apertura del festival, que oficialmente comienza con la proyección del film de Park Young-ju el jueves 24 en el Phenomena, la directora del festival, Menene Gras, ha alabado la película como "una obra espectacular con una arquitectura narrativa muy bien tramada". Para Gras, quien conoció a la directora en el Far East Film Festival de Udine, "el argumento y la narrativa de la película son muy sólidos", dado que Park Young-ju se especializó inicialmente en la escritura de guion.

Ahora, con 32 años, presenta en Barcelona su segunda película, un thriller que cuenta cómo una "ciudadana corriente" persigue a los estafadores que la han timado a través del 'phishing' telefónico, "un fenómeno global de estafa generalizada contra la que no podemos hacer prácticamente nada", tal y como ha explicado Gras.

Park Young-ju, que se ha mostrado en todo momento feliz y agradecida tanto por su presencia en Barcelona como por inaugurar el festival, ha precisado que además el film se centra en cómo la protagonista de 'Citizen of a Kind' trata de deshacerse de la culpa y el estigma de haber sido timada.

Así pues, Duk-hee, personaje ficticio basado en la figura de Kim Sung-ja, se enfrenta durante casi dos horas de película a la deshonra de haber sucumbido a la estafa, a la incapacidad policial y a las mafias que se lucran de personas desesperadas. "La película está basada en hechos reales, aunque siempre con un toque de ficción para entretener al espectador, por lo que 'Citizen of a Kind' tiene partes para reír y para llorar", ha apuntado ante los medios la directora del filme.

Gras, por su parte, cree que lo interesante del largometraje es "cómo Young-ju plantea la investigación de esta tela de araña para saber dónde empieza la estafa, quiénes son los que están detrás y quiénes son los intermediarios que la hacen posible".

Sobre el resto del Asian Film Festival Barcelona, que se prolongará hasta el próximo 3 de noviembre, su directora ha destacado la gran presencia de otros filmes coreanos, chinos, japoneses e indios. También ha incidido en que el AFFBCN aborda "narrativas y geografías cinematográficas mucho más minoritarias", como es el caso de los países de Asia Central o Sudeste Asiático, que "no siempre están presentes en todos los festivales".

"Es nuestra tarea y objetivo enseñar esas ventanas hacia otros países y mostrar realmente qué pasa en esta geografía tan extensa", ha rematado Gras. Así, se podrán ver en los Cines Girona las chinas 'Black Dog', 'Trending Topic' y 'Brief History of a Family'; las surcoreanas 'The Day' y 'Ransomed'; las japonesas 'My Sunshine' e 'Ichiko', o la india 'All We Imagine As Light'.

En cuanto al cine iraní, destacan 'The Seed of the Sacred Fig', Premio Especial del Jurado en Cannes, 'Terrestrial Verses' y 'Celluloid Underground'.

Entre muchas otras películas, sobresale la retrospectiva de cine aborigen australiano que se presenta en el festival, que reúne nueve películas realizadas por cineastas aborígenes en los últimos diez años, con el objetivo de que el público pueda sumergirse en la historia de una de las culturas más antiguas del planeta.