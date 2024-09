Collboni asegura que quiere aprobar los Presupuestos municipales "con los grupos de izquierdas"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho esta mañana en el Ayuntamiento de Barcelona que el gobierno municipal quiere aprobar los Presupuestos 2025 "con los grupos que representan a las izquierdas". Lo ha hecho en la sesión extraordinaria sobre el 'Estat de la Ciutat i Acció de Govern 2023-2024' tras las intervenciones de la oposición, que ha reprochado al alcalde "la situación de la ciudad". Collboni ha respondido que "la seguridad, la gestión turística y la vivienda" también son sus "preocupaciones", por lo que ha afirmado que espera que, entre todos los grupos municipales y desde sus diferencias, puedan llegar a puntos de encuentro. "En esto tendremos una magnífica oportunidad en el debate que justo hemos empezado sobre ordenanzas fiscales y presupuestos para el 2025", ha detallado. En este sentido, Collboni ha explicado que el gobierno municipal ha empezado conversaciones con los grupos municipales y ha "percibido que hay puntos de coincidencia con Junts en algunas materias, menos con el PP, ninguna con Vox, pero sí con ERC y BComú", en el marco del debate de las cuentas. "Tenemos la voluntad de aprobar estos presupuestos con una orientación progresista", ha insistido, añadiendo que está "convencido" de que se llegará a un acuerdo "en los próximos 3 meses".

El líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí, ha señalado que la Enquesta de Serveis Municipals 2024 (presentada ayer) no les ha convencido, y ha criticado que el gobierno municipal no tiene "suficiente fortaleza para tirar hacia adelante proyectos, aprobar presupuestos u ordenanzas", añadiendo que "ni siquiera han conseguido que ERC entre en el gobierno después de vender el preacuerdo". Por su parte, la portavoz de BComú, Janet Sanz, ha tildado la encuesta de autocomplaciente y triunfalista, reprochando a Collboni que "vive de rentas, pues se ha pasado el año haciendo inauguraciones del trabajo hecho durante el mandato de Ada Colau", y poniendo el foco sobre algunas "políticas sociales" que requieren "urgencia". La líder republicana en el consistorio, Elisenda Alamany, ha señalado que el estudio "solo habla de datos y estadística y es una oportunidad perdida para hablar de política" y que en él han echado de menos datos sobre el catalán, ha afirmado, además de lamentar que sin liderazgo político hay el riesgo de que el éxito de la ciudad lo paguen los barceloneses, textualmente. El líder popular, Daniel Sirera, ha celebrado que desde que Collboni es alcalde se ha "ganado en normalidad institucional", aunque ha criticado la situación de inseguridad y vivienda en la ciudad, y ha instado al alcalde a "que no se deje llevar por la cultura del no, que tanto daño han hecho a Barcelona". El líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentado que "un pleno así se merece la importancia que merece, y no que sea un mero trámite" y ha exigido al gobierno de Collboni que gobierne también para los votantes de su grupo municipal, que "merecen respeto".

Ante las críticas, la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha asegurado que "el gobierno municipal gobierna en solitario pero ha sido capaz de aprobar unos presupuestos y de llegar a acuerdos", y ha dicho que, 15 meses después de la constitución del gobierno, en todos los grupos ha habido cambios, excepto en el suyo, el PSC, en el cual "el alcalde Collboni se ha consolidado". En materia de vivienda, ha reprochado a Junts tener la "oportunidad de resolver un problema y desmarcarse en la aprobación de una medida para regular los alquileres de temporada", en referencia a la iniciativa llevada al Congreso de los Diputados la semana pasada y que Junts tumbó. "Desde el gobierno seguiremos trabajando con quien quiera trabajar para Barcelona, con quien quiera anteponer los intereses de la ciudadanía. Esto es a lo que nos dedicaremos en los próximos años", ha asegurado Bonet.