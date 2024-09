Collboni, Illa y Rull encabezan la comitiva de la Mercè tras asistir a la misa

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del Parlament, Josep Rull, han encabezado este martes la comitiva de la Mercè desde la basílica de la Mercè hasta el Ayuntamiento acompañados por los concejales. La comitiva ha salido de la basílica hacia las 12 al acabar la misa, en la que han coincidido un presidente de la Generalitat y un alcalde de Barcelona por primera vez desde 2014, cuando coincidideron el alcalde Xavier Trias y el presidente Artur Mas. La misa la ha oficiado el cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, y han asistido también los consejeros de Presidencia, Albert Dalmau, y de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. Los asistentes a la basílica se han encontrado fuera con los concejales de ERC y BComú, que no han ido a la misa, sino directamente a la comitiva popular.

Junto a la multitud que esperaba en la plaza a la comitiva, un grupo de activistas por la vivienda ha abucheado a las autoridades y gritado lemas como 'No s'entén, gent sense casa i cases sense gent' ('No se entiende, gente sin casa y casas sin gente'), o 'No tolerarem cap més desnonament' ('No toleraremos ningún deshaucio más'). Los activistas han alzado la pancarta 'PSC desnona' ('PSC desahucia'), que ha sido visible en el inicio de la comitiva justo detrás de las autoridades. Con una veintena de músicos, la Banda Municipal de Barcelona ha abierto camino en la calle Regomir hasta alcanzar la plaza Regomir y llegar al Ayuntamiento sobre las 12.15. La comitiva también ha estado acompañada por una representación de la cultura popular de la ciudad, con gigantes, cabezudos y el 'Àliga' de Barcelona.