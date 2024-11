¿Cómo de catalán eres del 1 al 10? Responde a estas preguntas y compruébalo

Por mucho que la educación obligatoria nos brinde conocimientos necesarios sobre muchas materias fundamentales para la vida, esta no es, ni de cerca, la fuente de la que extraemos normalmente mayores enseñanzas. "Se hace camino al andar", que decía el poeta, y es que en el propio trasiego vital, en los momentos compartidos con nuestros amigos y semejantes, es cuando más experiencias y sabiduría adquirimos.

Tan importante es saber resolver una ecuación de segundo grado como dar los buenos días o conocer el sitio donde vivimos. Hoy en día, las redes sociales y la posibilidad del ocio sin salir de casa están provocando que generaciones enteras vivan como ermitaños, encerrados en sus hogares como eremitas que ignoran las raíces de donde se asientan.

Cataluña es una de las regiones de España que más estereotipos acoge a su alrededor, pero la realidad es bastante diferente a como la pintan. Solo quien haya vivido realmente en alguna de las provincias catalanas conoce bien lo diversa que es, y lo alejada que está la región de todos los calificativos que se le han ido imponiendo por unos y por otros, siempre desde el desconocimiento. No existe un 'decálogo del buen catalán', pero si lo hubiese, seguro que toda persona que se haya criado en Cataluña debería ser capaz de responder una serie de cuestiones.

¿Cómo de catalán eres del 1 al 10?

Para el juego de hoy, les arrojaremos preguntas fundamentales y básicas que toda persona que haya pasado tiempo de su vida en Cataluña debería ser capaz de responder sin mucha complicación. Al final les mostraremos las soluciones, pero no hace falta que hagan trampas, si suspenden no les retirará el derecho a ningún derecho ni se les impedirá el paso a las fiestas de Sant Jordi. Aquí les presentamos el test para medir su nivel de cultura general sobre Cataluña, comenzamos.

Historia. ¿Cómo se llamaba la ciudad que fue la capital de los romanos en Cataluña?

Ciencia. ¿Cuál era el nombre del gorila albino que vivió en el Zoo de Barcelona?

Arte. ¿En qué año se espera que finalicen las obras de la Sagrada Familia?

Deporte. ¿Quién fue la mascota de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992?

Televisión. ¿Qué significan las siglas del mítico programa de humor y zapping 'APM'?

Música. ¿De qué barrio son y hacen alarde de ello los hermanos Muñoz de 'Estopa'?

Historia.¿Cómo se llamaba la ciudad que fue la capital de los romanos en Cataluña? Tarraco (hoy Tarragona) , que fue la capital del territorio que los romanos bautizaron como 'Tarraconense'.

Ciencia. ¿Cuál era el nombre del gorila albino que vivió en el Zoo de Barcelona? Se le llamó 'Copito de nieve', debido a su anómalo pelaje blanco. Fue encontrado por unos cazadores en la Selva de Nko, y un conservador del Centro de Experimentación Zoológica de Ikunde lo rescató, comprándoselo por 15.000 pesetas (un punto extra si conocían esta cifra).

Arte. ¿En qué año se espera que finalicen las obras de la Sagrada Familia? Aunque la culminación de la obra de Antonio Gaudí se ha dilatado varias veces en el tiempo, los últimos pronósticos afirman que estará acabada para 2026, cuando se cumpla el centenario de su muerte (un punto extra si conocían este otro dato).

Deporte. ¿Quién fue la mascota de los Juegos Olímpicos Barcelona 1992? Su nombre era Cobi, un perro de la montaña de los Pirineos humanizado al estilo cubista. Fue creado por el diseñador español Javier Mariscal (punto extra si sabían qué clase de animal era).

Televisión. ¿Qué significan las siglas del mítico programa de humor y zapping 'APM'? APM son las siglas de 'Alguna pregunta més?' Aunque el programa comenzó a emitirse en 2004, nació como una simple sección de los informativos matinales de Catalunya Ràdio en 1995, y gracias a su éxito dio el salto.

Música. ¿De qué ciudad son y hacen alarde de ello los hermanos Muñoz de 'Estopa'? David y José Manuel Muñoz, que forman como hermanos la banda de rumba Estopa, son naturales de Cornellà del Llobregat, Barcelona. Aunque el equipo de fútbol mítico de su municipio es el RDC Espanyol, ellos han afirmado ser aficionados incondicionales del FC Barcelona, su rival en el derbi catalán más importante (punto extra si conocían este dato).

Ahora que ya conocen las soluciones a cada pregunta, sumen los puntos para obtener su puntuación como catalanes del 1 al 10. Se trata de un juego, así que no sufra si ha obtenido una mala nota. Es más, esperemos que haya aprendido algo nuevo sobre su región, ya que tan catalán es quien ha sacado un 3 como quien consiguió un 7.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.