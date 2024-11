Gran parte de los datos que conocemos y retenemos en la cabeza no se aprenden en la escuela, sino a través del propio trasunto de la vida y del día a día. El lugar donde vivimos y crecemos condiciona mucho a qué clase de información tenemos acceso de forma natural. La religión o el color de la piel no son relevantes para saber la nacionalidad de una persona tanto como la cultura general que posee.

En cada país tiene diferentes imaginarios colectivos que les hacen únicos y les distinguen del resto, y son tan importantes como otros datos más formales. En el examen de nacionalidad, por ejemplo, se incluían hasta hace no muchos años preguntas de prensa rosa y personalidades famosas no profesionales. Hoy les traemos una serie de cuestiones de cultura general que solo alguien de España o con muchos años aquí sería capaz de responder correctamente.

Test de cultura general para españoles: ¿Eres capaz de acertar estas 6 preguntas?

En esta ocasión, el juego de hoy se divide en seis categorías distintas, cada una de ellas con una pregunta de respuesta única, pero para complicarlo un poco más, no les daremos opciones, para que no traen de confiar en el azar. No se preocupen porque al final proporcionaremos las respuestas, pero no hagan trampa, que no se trata de un examen. A continuación, podrán medir su nivel de cultura general sobre España, así que vamos allá.

Historia. Según cuenta la leyenda, ¿en qué guerra se 'inventó' la tortilla de patatas?

Ciencia. ¿Qué animal se dice que le dio nombre a 'Hispania?

Geografía. ¿Cuál es la Comunidad Autónoma con más kilómetros de costa?

Deporte. ¿Cuál fue la mascota del Mundial de fútbol de 1982 celebrado en España?

Cine. ¿Qué película de animación española ha sido la más taquillera de la historia?

Cultura. ¿Quién escribió la famosa serie de libros juveniles 'Manolito Gafotas'?

Soluciones

Historia. Aunque hay registros anteriores, la leyenda dice que este plato tan típico de España se inventó durante la Primera Guerra Carlista, cuando en 1825 durante el Sitio de Bilbao el general Tomás de Zumalacárregui trataba de encontrar una comida barata y energética con la que nutrir a sus soldados.

Ciencia. Una de las teorías apunta a que el nombre de 'Hispania' vendría a significar para los fenicios y los romanos algo así como 'tierra de conejos'. Aún así, hay quien apunta a que cuando llegaron a nuestras tierras los fenicios, confundieron los conejos con otro animal que se daba mucho en sus tierras, los 'damanes roqueros'.

Geografía. Se trata nada más y nada menos que de Galicia, con 1629 kilómetros de costa. Le siguen, por motivos obvios, Canarias e Islas Baleares, por delante incluso de Andalucía.

Deporte. Fue 'Naranjito', dibujado por el ilustrador José María Martín Pacheco con ocasión de uno de los eventos deportivos más importantes en la historia reciente de España.

Cine. Se trata de 'Las aventuras de Tadeo Jones', que llegó a recaudar más de 18 millones de euros. Le siguen 'Tadeo Jones 2' y 'Planet 51'.

Cultura. Elvira Lindo no solo escribió toda la saga de libros de 'Manolito Gafotas', además, participó en gran medida en la elaboración de los guiones de sus adaptaciones a la gran pantalla.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.