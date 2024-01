Condenada Sánchez Vicario a dos años de prisión que no cumplirá por alzamiento de bienes

El Juzgado Penal 25 de Barcelona ha condenado a la ex tenista Arantxa Sánchez Vicario a 2 años de prisión; a su ex marido Josep Santacana a 3 años y tres meses de cárcel, y al resto de los procesados a un año y tres meses de prisión por presunto alzamiento de bienes.

En la sentencia, la magistrada ha condenado a la extenista y a su exmarido a pagar una indemnización conjunta de 6.620.127,60 euros al Banco de Luxemburgo.

Además, el escrito también acuerda la suspensión de la pena impuesta a Sánchez Vicario y a otro de los condenados durante un periodo de dos años sin cometer otro hecho delictivo.

La fiscal señaló en el juicio que cree que él era "el cerebro de toda la operativa".

"Participa activamente llevando a cabo actos materiales y además da consignas", aseguró sobre Santacana en su informe final del juicio. Recordó que pedía para el ex marido de la tenista la pena máxima, de cuatro años de cárcel, mientras que para Sánchez Vicario rebajó la petición inicial (también de cuatro años) a dos años de prisión teniendo en cuenta su confesión como atenuante.

En este sentido, tanto la acusación particular del Banco de Luxemburgo como la acusación pública de la Fiscalía se mostraron favorables a suspender la pena de prisión de Sánchez Vicario, porque no superaba los dos años, no tiene antecedentes y reconoció los hechos, una decisión que correspondía a la jueza.

A la vista de las pruebas del juicio la magistrada constató que Sánchez Vicario "disponía y dispuso en todo momento de patrimonio suficiente para hacer frente a la deuda y que, mediante actos de venta y de sustracción a las acciones de embargo, impidió el cobro de la deuda".

También recordó que la ex tenista reconoció su participación en los hechos, a la vez que achacó a Santacana la gestión de su patrimonio y afirmó que "ella no tenía ningún conocimiento relativo a la gestión de bienes, y que siempre lo ha confiado a terceras personas, primero a sus padres, y a partir de su matrimonio, y concretamente desde que en noviembre de 2009 se hizo con el control del patrimonio, a su marido".

La magistrada vio acreditado que Santacana gestionó el patrimonio de Sánchez Vicario "y que ideó y llevó a cabo las operaciones de despatrimonialización que comportaron la imposibilidad de pagar la deuda".

Para la jueza, es "absolutamente creíble" que Sánchez Vicario no tuviera conocimiento de gestión patrimonial ni interés en ello, por lo que cedía la gestión de su patrimonio a terceras personas, mientras que Santacana sí tenía conocimiento al haber trabajado en el sector inmobiliario.

El abogado de Santacana, Juan Segarra, avisó una vez conocida la sentencia de que recurrirá la sentencia, que a su parecer "no refleja lo que se vio en el juicio". Calificó la resolución como "una mera transcripción de los escritos de acusación" y afeó a la jueza haber dado credibilidad a la versión de Sánchez Vicario.

Por su parte, el abogado de la ex tenista, Borja Vives, dijo que están satisfechos porque se "respetó" su pacto con las acusaciones y se suspendió el ingreso en prisión desde este mismo miércoles.

"Como no podía ser de otro modo, el juicio fue una fiel imagen de la realidad acaecida y la sentencia recogió que el señor Santacana ideó, gestionó y llevó a cabo estos actos de despatrimonialización", añadió Vives tras notificársele el fallo.