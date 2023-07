¿Cuál es el sorprendente y ridículo pronóstico de Gerard Piqué sobre las elecciones del 23J?

El ex futbolista del Barça Gerard Piqué, ahora retirado del fútbol, parece no estar muy al día en lo referente a política, sobre todo si hablamos de las próximas elecciones generales de este domingo y de los partidos catalanes.

Ya hubo una polémica lingüística con su King’s League. A pesar de las críticas, Piqué lo tiene claro y así lo demostró con su último y controvertido discurso sobre el catalán en un directo de Twitch de la competición. “¿Qué pasa? ¿no puedo hablar en castellano, no puedo hablar en catalán?”, cuando hablo en castellano se quejan los del catalán y viceversa. Esto siempre es por unos pocos que políticamente quieren utilizarlo para lo mismo”, comenzó diciendo el ex capitán del FC Barcelona.

“A veces buscamos luchas donde no las hay. Me siento súper orgulloso de Cataluña, pero me toca los cojones que salga el político de turno a decir ‘es que no utilizan catalán’. No jodamos, tienes que saber a quien te estás dirigiendo y lo que no puede ser es que si tienes el lujo de poder hablar otro idioma que llegue a todo el mundo no lo hagas”, ha zanjado.

Sin embargo, ahora se mostró más despistado. En un tuit de su ex compañero en la selección Iker Casillas, Piqué parece no saber los partidos que acuden a las urnas este domingo.

El mítico ex portero madridista pregunta a sus seguidores, a modo de porra, cuál será la formación más votada. Hay cuatro opciones, PSOE, PP, Sumar y Vox, pero Gerard se decanta por un un partido que hace años que no existe....Convergència i Unió.