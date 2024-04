David Walliams: «Me tomo muy en serio la literatura infantil»

David Walliams no puede ocultar que se siente tanto nervioso como abrumado. Pese a sus muchas tablas, pese a ser una estrella literaria y mediática en Reino Unido, lo de venir este 23 abril a Sant Jordi es algo que lo inquieta. Si a ello se le suma que el día antes será el encargado de dar el pregón con el que se inicia la fiesta, la presión crece. Walliams es uno de los grandes nombres internacionales este año en la celebración del día del libro, todo un referente en literatura infantil y juvenil con títulos como «La increíble historia de los bocadillos de Rata», «Abuelasaurio» o «La increíble historia de la abuela gánster». Quien fuera uno de los responsables de la mítica serie «Little Britain» habló ayer con este diario antes de aterrizar en Barcelona.

«Para mí es todo un honor porque sé soy el primer autor infantil que hace algo así como pregonero de Sant Jordi. Sé lo prestigioso que es. Le puedo asegurar que he trabajado mucho del discurso que daré el próximo día 23», explicó el escritor.

Pese a que Walliams viene del mundo del humor para el público adulto, admitió que «me tomo muy en serio la literatura infantil. Cuando trabajo en las historia s de mis libros voy tomando de todas partes para construir ese universo. Cuanto más imaginación, cuanto más duro es esa labor, es mucho mejor. Es como plantar una semilla y ver crece un árbol. Cuanto más prolífico es uno como autor, más posibilidades puedo tener como autor». Y es cierto que los libros del autor tocan los más variados temas: desde aquellos que parecen inspirados en los relatos de Agatha Christie pasando por la ciencia-ficción y la historias que se podrían calificar como costumbristas.

Pese a que en la actualidad el nombre de David Walliams está vinculado con la lectura, sus inicios, desde pequeño, con el mundo del libro no fueron fáciles. Él mismo explica, y será uno de los temas del pregón, que de niño fue la pantalla de la televisión lo que se convirtió en su principal compañero. Fue después, en una biblioteca, cuando todo cambió al caer en sus manos el clásico de Roald Dahl «Charlie y la fábrica de chocolate». «Todo se reduce al hecho de encontrar la historia adecuada, al libro que es el más necesario. La literatura consiste en pintar historias con la cabeza mientras estás leyendo. Debo agradecerle, en este sentido, a Roald Dahl que me ayudara a encontrar ese camino porque eso es lo que pasó cuando cayó en mis mis manos su Charlie. Siempre le estaré agradecido», confesó quien en ocasiones ha sido precisamente calificado como una suerte de Dahl del siglo XXI.

El protagonista del pregón de Sant Jordi ha escrito para televisión, pero pensando en el público adulto, algo que le ha cosechado no pocos éxitos. ¿Cuál es la diferencia entre los mayores y los pequeños como receptores de su palabra escrita? Walliams admite que «los niños son sin ninguna duda los más honestos. Es un público al que si nos les gusta lo que has algo de lo que has hecho enseguida te lo dicen».

Y esto es algo que sabe de manera directa también gracias a su hijo, con el que comparte lo mucho que escribe. «Tengo la suerte de tener un hijo muy creativo y hablamos mucho cuando salimos a pasear por un parque cerca de casa, en Londres. Imagínese cómo será que mee pide la mitad del dinero que gano», dice entre risas el autor de «La increíble historia de Perrobot», entre otros títulos que solamente en nuestro país llevan vendidos más de 850.000 ejemplares.

Aún hay tiempo de una última pregunta cómo es la de saber lo que espera de un día como el de Sant Jordi, una fiesta de la que ha oído hablar pero que nunca había podido visitar. «Espero que alguien me regale una rosa. Suena como algo mágico lo que celebran. Tengo muchos libros que dar en Sant Jordi, por lo que espero que a cambio me den rosas. No puedo esperar a que llegue ya el 23 de abril».