Enésimo fracaso de una protesta a favor de la obligatoriedad del catalán en el personal sanitario de Cataluña

El conseller de Salud, Manel Balcells, ya dejó claro que comenzaba una especie de persecución contra el uso del castellano por parte de los trabajadores del sistema sanitario. “No hay día que no nos llegue una queja de pacientes porque no se les atiende en catalán y eso no puede seguir así. Tendremos que estar vigilantes y tomar, si es necesario, medidas para que no pase

Este pasado sábado se convocó una concentración ante una clínica de Manresa para protestar contra los trabajadores sanitarios que no usaban el catalán, y fue un estrepitoso fracaso. Según se puede ver en la foto que ha colgado en X una de las promotoras, apenas se ven diez personas con carteles de protesta.

Un informe de Médicos de Cataluña (MC) ha analizado el número de médicos que hay en Cataluña: 469 por cada 10.000 habitantes, siendo superior al de Alemania (447), Italia (400), Países Bajos (383), Francia (337) y Bélgica (321). Aun así, la Cambra de Comercio de Barcelona alerta de un “déficit estructural de médicos de familia y pediatras"en el territorio, que tiene el 64,9% de los médicos y médicas de primaria en relación a los cinco países del núcleo europeo mencionados antes, según datos de Eurostat del 2020.

La corporación destaca que esta cifra “tendió a convergir” los años previos a la crisis inmobiliaria, pasando del 59,6% en 2004 al 66,3% en el 2007, pero desde entonces se ha estancado en un 64,9% en el año de la pandemia. Así, el sindicato asevera que el déficit histórico de médicos de familia en el sistema de salud público catalán es “un indicativo del menosprecio constante hacia la atención primaria” que hay que frenar.

Precisamente, en la última convocatoria de plazas del proceso de estabilización y reducción de la temporalidad del personal del Instituto Catalán de la Salud (ICS), se establece el catalán como requisito indispensable para optar a una de las 12.480 ofertas para facultativos. Una condición muy criticada ya que «impide» a cualquier ciudadano español que no tenga el nivel de conocimiento exigido de este idioma optar a una de estas plazas, quedando por tanto excluido automáticamente del proceso.

Todo esto tiene lugar en un momento en el que Cataluña necesita más sanitarios que nunca al ser una de las comunidades con más déficit de médicos y enfermeros, 800 y 22.000, respectivamente, según sindicatos médicos. Además, encabeza la lista de espera para cirugía con 154 días de media. Un documento del ICS de hace 4 años obliga dominar el catalán para trabajar como sanitario en Cataluña o, en su defecto, a pasar un examen.