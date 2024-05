ERC insta a Junts y PSC a ponerse de acuerdo para la investidura: "Comparten modelo"

La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Raquel Sans, ha instado esta mañana a PSC y Junts, en tanto que fuerzas más votadas en las pasadas elecciones catalanas, a ponerse de acuerdo para formar un nuevo gobierno de la Generalitat. «Deben ser ellos quienes lideren las negociaciones y tomen la iniciativa, pues así lo decidieron las urnas el pasado 12 de mayo», ha argumentado la portavoz de la formación, añadiendo que «ambos tienen el mismo modelo de país». «Nosotros hemos estado liderando el Govern en solitario, hemos asumido la responsabilidad cuando los ciudadanos así lo han considerado oportuno, pero ahora la ciudadanía nos ha dado otro mensaje y nos corresponde estar en la oposición tras unos años gobernando», ha concluido Sans en rueda de prensa, sin aclarar si los republicanos darán apoyo a PSC, a Junts, o a ninguno de los dos, que ya han hecho pública su intención de presentar a los respectivos candidatos, Salvador Illa y Carles Puigdemont, al debate de investidura.

ERC ha querido desmarcarse, así, de la responsabilidad que ambos ponen sobre los republicanos en tanto que «fuerza decisiva para articular una mayoría». Tanto Illa como Puigdemont han reiterado que no gobernarán el uno con el otro pero no han cerrado la puerta a hacerlo junto a ERC, que en efecto tendrá la llave del nuevo Govern. Sans ha subrayado que socialistas y posconvergentes «comparten políticas» en relación a los macroproyectos -ambos defienden, por ejemplo, la ejecución del Hard Rock o la ampliación del aeropuerto de El Prat- o en materia fiscal, por ejemplo, sugiriendo que un posible acuerdo entre ambos les sería más cómodo que hacerlo con ellos, pues «han manifestado dificultades para pactar con ERC en esta legislatura». Este pacto "sociovergente", no obstante, no es la prioridad ni de posconvergentes ni de socialistas, que no tendrían problema en volver a las urnas si no se alcanza una mayoría, algo que perjudicaría a ERC tras sus malos resultados en las pasadas elecciones.

La intención de Illa, ganador de los comicios, es concentrar alrededor de su presidencia un gobierno «transversal y progresista» que pueda contar con el apoyo de los comunes y de los republicanos, aunque sea de forma externa en este último caso. Junts, segundo, también aspira a ponerse de acuerdo con ERC y la CUP para tener más votos que los socialistas y forzar su abstención en el Parlament, bajo la amenaza de repetir unas elecciones que, entonces, los posconvergentes venderían como trágicas. Sans se limitó a confesar que se han llevado a cabo «contactos preliminares con otros partidos», matizando que no hay «nada en concreto» y que tampoco se ha producido ningun contacto ni con Junts ni con PSC. La portavoz republicana ha detallado que el equipo negociador de su formación estará liderado, como ya se sabía, por la secretaria general del partido, Marta Rovira, que formará equipo con la secretaria general adjunta, Marta Vilalta; el presidente del Consell Nacional de ERC, Josep Maria Jové; el diputado en el Parlament Juli Fernàndez; y el vicesecretario general de coordinación interna de la formación, Oriol López.

En esta línea, Sans ha recordado que cualquier tipo de acuerdo que se alcance -bien con Junts, bien con el PSC- se someterá al refrendo de sus bases, como anunció el presidente del partido, Oriol Junqueras, la pasada semana. La militancia de ERC, así pues, tendrá la última palabra respecto a unas negociaciones que no empezarán a llevarse a cabo hasta después de las elecciones europeas, por lo que la incógnita respecto a la gobernabilidad de Cataluña se prolongará, al menos, hasta el 9 de junio, víspera, por otra parte, de la constitución del nuevo Parlament. Las bases del partido republicano, no obstante, ya han manifestado discretamente su preferencia por apoyar a un ejecutivo independentista liderado por Puigdemont antes que a uno socialista. Un grupo de críticos con el liderazgo actual de ERC, en esta línea, anunció la semana pasada que se presentaría para liderar el partido en el congreso que celebrará la formación en octubre ante lo que sospechan sucede en las plantas nobles de la calle Calàbria: «Se han olvidado de la independencia y de todo por lo que hemos luchado todos estos años».