ERC insta a regular los pisos turísticos y cree que la ley estatal es "insuficiente"

La exconsejera de Territorio de la Generalitat y actual diputada de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha pedido la intervención de las administraciones públicas para regular los pisos turísticos y ha criticado la ley estatal sobre vivienda, ya que considera que es "insuficiente".

Lo ha dicho este miércoles en la segunda de las seis sesiones previstas de la Comisión no permanente sobre vivienda, iniciativa impulsada por BComú que se aprobó en el pleno del mes de octubre, y que, tal y como se definió en la sesión constitutiva de la semana pasada, a parte de la presencia de los grupos municipales también han podido asistir diversos ponentes a petición de los partidos.

Capella, que ha defendido la iniciativa de ERC que se aprobó en marzo para regular el precio de los alquileres, ha dicho que la ley estatal no define bien las zonas tensionadas y no cuenta con un régimen sancionador: "Incumplir la ley sale gratis porque no hay ninguna sanción", ha lamentado.

En la sesión también han comparecido la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo; el codirector del Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, Carles Donat, y el presidente de la Asociación de Propietarios de Catalunya, Sergi Llagostera.

Régimen sancionador

La presidenta de BComú Janet Sanz, que también ha pedido una campaña informativa más exhaustiva sobre las actualizaciones del tema de la vivienda, ha reclamado al gobierno municipal que elabore un régimen sancionador para detectar el posible fraude en los pisos turísticos: "Hay que entrar a saco en el mercado", ha afirmado.

En representación del gobierno municipal, la primera teniente de alcaldía Laia Bonet ha defendido que las competencias para establecer este régimen sancionador son de la Generalitat y ha atribuido a este organismo la tarea de hacerlo: "El Ayuntamiento no se puede inventar sanciones".

Desde el Observatori, Donat ha remarcado que los alquileres de temporada se han incrementado un 50% el último trimestre del año respecto al mismo periodo del año pasado, algo que según él va más allá de los movimientos generados por los estudiantes.

La concejal de ERC Eva Baró ha agradecido que la sesión haya contado con los datos ofrecidos por el Observatori así como el informe que ha elaborado el gobierno municipal, y ha pedido no perder de vista el desequilibrio actual entre el precio del alquiler y los salarios.

Propietarios e inquilinos

Desde el Sindicat de Llogateres, Arcarazo también ha criticado que la actual ley de regulación de precios no cuente con un régimen sancionador ya que genera "sensación de impunidad", y ha abierto la puerta a que los propios inquilinos tomen medidas si estas no llegan por parte de las administraciones.

En representación de los propietarios, Sergi Llagostera ha reivindicado que "no solo se persiga a unos", en alusión a los arrendadores, ya que el cumplimiento del contrato tiene que ser por ambas partes, y también ha lamentado que se use el término 'rentista' para referirse a los pequeños y medianos propietarios que, según él, son la mayoría en Catalunya.

Críticas de Junts, PP y Vox

El concejal de Junts Damià Calvet ha afirmado que la principal medida para hacer frente a esta situación es generar "más oferta" que se convierta en asequible, y también ha defendido el sector inmobiliario y ha lamentado que se criminalice.

Desde el PP, su portavoz adjunta, Àngels Esteller, ha pedido que Barcelona sea retirada de las zonas tensionadas alegando que la intervención en el mercado está descompensando la ley de la oferta y la demanda, ha dicho después de defender a los pequeños y medianos propietarios de Cataluña.

Finalmente, el portavoz de Vox Liberto Senderos ha criticado que la izquierda esté llamando a la desobediencia del cumplimiento de la ley, textualmente, y ha vinculado la "inmigración ilegal" con el problema de la vivienda.