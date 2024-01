ERC intensifica las conversaciones con Collboni para gobernar Barcelona

Los contactos entre ERC y el actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, "se han intensificado" de cara a la posibilidad de que los cinco concejales republicanos puedan apoyar las políticas del grupo municipal socialista. Así lo ha explicado la presidenta de Esquerra en el Ayuntamiento, Elisenda Alemany, en unas declaraciones a los periodistas esta misma mañana junto al portavoz de la formación, Jordi Castellana, y el portavoz adjunto, Jordi Coronas. Alemany ha confirmado que ERC ha trasladado al edil su modelo de ciudad, basado en un gobierno con políticas progresistas, "en el que Barcelona ejerza de capital de Cataluña" y que sea "una ciudad abierta y dinámica"; y ha incidido en que estas conversaciones "no son negociaciones".

El gobierno en minoría de Collboni está manteniendo reuniones con los grupos que han mostrado su predisposición a abordar la gobernabilidad de la ciudad y a apoyar los Presupuestos de 2024, entre los que se encuentra ERC y respecto a los que la formación "no renuncia a ser protagonista". Alemany ha querido poner a su grupo, de esta manera, a la altura de Trias per Barcelona (Junts) y Barcelona en Comú pese a que el apoyo de sus regidores es insuficiente para lograr una mayoría absoluta que sí puede garantizar tanto la formación de Xavier Trias como el grupo de la anterior alcaldesa de la ciudad, Ada Colau. La presidenta republicana ha advertido que "es pronto para hablar sobre un pacto de gobierno" y ha matizado que no sabe cómo acabarán las conversaciones.

Alemany, asimismo, ha explicado que Collboni se reunirá con Colau esta misma tarde. Barcelona en Comú espera que el encuentro acerque al ejecutivo de Collboni al "gobierno de izquierdas, amplio y sólido que prometió", según explicó esta misma semana la portavoz de la formación, Janet Sanz, y que pasa por la mayoría de 24 concejales que aportan PSC, ERC y los comunes. Paralelamente, el gobierno municipal también conversa con Junts. Tanto socialistas como posconvergentes han negado avances en materia de pactos, aunque aseguran que las conversaciones deben continuar. "Hay muchas cosas por hablar", expresó el portavoz de la formación, Jordi Martí.

Por su parte, el alcalde no avanza con quién prefiere formar gobierno y sigue manteniendo conversaciones con todos los grupos que han mostrado predisposición. Collboni pretende acordar y formar gobierno antes de primavera y sostiene que este será "de orientación progresista", aunque no excluye a la candidatura de Trias de esta ecuación. Frente la decisión de Ada Colau de permanecer en el consistorio, el edil socialista ha declarado que "no obstaculiza un pacto de izquierdas" y la portavoz de la formación de la exalcaldesa concluye: "El liderazgo de Colau debe facilitar este gobierno progresista".