El Parlament debatirá de nuevo el referéndum pactado a instancias de ERC: "Necesitamos una mayoría valiente"

ERC llevará esta semana al Parlament, donde se celebra el primer Debate de Política General (DPG) de la legislatura, una propuesta de resolución en la que defiende un referéndum de independencia pactado con el Estado. "El conflicto político sigue existiendo", ha dicho esta mañana la secretaria general adjunta de los republicanos, Marta Vilalta, animando a "una mayoría valiente" que ni siquiera con una abstención de los comunes podría acercarse a tener éxito con la configuración actual del hemiciclo catalán. La propuesta, que insiste en la "vía democrática", busca marcar la "principal diferencia" de ERC con el Govern, a quien dio apoyo en la investidura de su presidente, Salvador Illa, y que se espera que haga lo propio con los Presupuestos de 2025, que ya se están negociando. "Sabemos que solo con las herramientas propias de un Estado podremos tener un país justo y con garantías de igualdad de oportunidades", ha señalado Vilalta, sin aclarar, para más inri, si han hablado con Junts o la CUP para que voten a favor de la propuesta. Es más, los anticapitalistas han anunciado que presentarán una iniciativa parecida por su cuenta, y también podrían hacerlo los posconvergentes, mostrando la falta de unidad entre el secesionismo además de la minoría que conforman en la actualidad en la Cámara catalana.

Como ya anunció la propia Vilalta la semana pasada, ERC también presentará en el DPG -que empieza mañana por la tarde con la intervención de Illa y se extenderá hasta el próximo jueves, cuando se voten las propuestas- una iniciativa sobre la financiación singular pactada con el PSC en el marco de los acuerdos de investidura, con el objetivo de que Junts se pronuncie al respecto. Los posconvergentes, por ahora, han criticado el contenido de la propuesta acordada entre republicanos y socialistas pese a que en su programa contemplan una propuesta de financiación muy similar, aunque el argumento principal de los de Carles Puigdemont en este sentido es que "el PSOE no lo va a aceptar". Pese a algunas declaraciones del Gobierno central y el compromiso del Govern de cumplir los acuerdos, la realidad es que no hay novedades al respecto y sí mucha polémica entre los propios barones socialistas y la oposición de partidos como PP o Vox, que rechazan frontalmente la medida. ERC insiste en que es una "buena medida para avanzar hacia la soberanía plena" y confía en su implementación, que a priori solo tendría mayoría en España para llevarse a cabo con los votos a favor de Junts - no así en el Parlament.