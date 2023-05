La escritora catalana que no quiere que se traduzcan sus libros al español restringe y bloquea sus redes sociales

La escriptora catalana Júlia Bacardit, que prohibió por contrato a su editorial la traducción al castellano de su último libro, “Un dietari sentimental”, ha restringido el acceso a su cuenta de Twitter, abierta a todo el mundo hasta hace escasísimos días. No obstante, a los pocos días de esta comunicación, la autora fichó como corresponsal en Bucarest (Rumanía) por la Agencia Efe, escribiendo en español, lo que sin duda le habrá costado un alud de críticas en la red social.

“He prohibido la traducción al castellano del libro. Por contrato. No quiero contribuir a la bilingüización de la literatura catalana. Como el componente es sentimental, eso me hace tenerlo todavía más claro. Cuando publiqué “El precio de ser madre”, que era un libro más periodístico, no me importó que me lo tradujeran, y he vendido más en castellano que en catalán. España ya lo tiene, esto: puedes no vender mucho en castellano, pero en comparación con el catalán siempre parecerá que has vendido un poco más. Pero con “Dietari sentimental” tuve muy claro que no quería traducción al castellano. También por el momento en que estamos, en un retroceso clarísimo del catalán. Fue una de las respuestas de la joven escritora y periodista en una entrevista concedida a ElNacional.cat.