Estas son las reformas de la normativa de movilidad en Barcelona

El uso de cascos para los patinetes eléctricos en Barcelona lleva siendo obligatorio desde el año pasado y, en caso de su no uso durante la circulación, la policía podrá multar. Es por tanto que el Ayuntamiento ha vuelto a poner en marcha la modificación de la ordenanza municipal sobre circulación de peatones y vehículos; ya fue tramitada en febrero de 2023 para instaurar la obligatoriedad del empleo del casco.

Durante el periodo de la campaña electoral de las últimas elecciones, esta normativa se quedó estancada en el proceso de las alegaciones, por lo que Barcelona en Comú (BComú) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han tomado la iniciativa de volver a exigirle al gobierno municipal del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) incorporar nuevas peticiones que puedan entrar en vigor a través de ese reglamento.

¿Cuáles son las peticiones de BComú y ERC?

El objetivo a reformar de la ordenanza por parte de estas dos organizaciones es darle más importancia y seguridad tanto a los ciudadanos menores como los conductores de las bicicletas, así como las que transportan mercancías. Esto lo ha reflejado Janet Sanz, presidenta de BComú, ante los medios de comunicación este jueves; Sanz se las habría explicado a Jaume Collboni, el alcalde de Barcelona.

Según la presidenta del partido de índole izquierdista, el gobierno estaría "dispuesto a incorporar estas demandas" y se podría llegar a un acuerdo para "la comisión de la semana que viene". Todavía se desconoce si se ha llegado a un acuerdo firme, pero esto viernes, Laia Bonet, primera teniente de alcaldesa, podría dar respuesta a la cuestión en una rueda de prensa.

Los coches no podrán ocupar los carriles bici

Otra de las reclamaciones que BComú pone sobre la mesa es un acuerdo por el que los coches tengan prohibido aparcar en los carriles bici. Los vehículos motorizados de dos ruedas también se verán afectados y tendrán que cumplir con una nueva norma, la cual es: no aparcar en las aceras que se encuentren en entornos escolares y sanitarios.

A su vez, y contando con el apoyo de Esquerra Republicana, los Comuns han presentado otra norma que se base en que todo conductor que maneje una bicicleta y que vaya acompañado de un menor de 14 años pueda circular sobre la acera en caso de que no haya un carril habilitado, aumentando así la seguridad, tanto del conducto como del pasajero.

Garantizar la seguridad ciudadana y promover una movilidad activa

La concejala de ERC, Rosa Suriñach, ha querido demostrar su compromiso tratando de evitar que la ordenanza municipal se convierta en un mero trámite. El objetivo para los de Esquerra, según la propia Suriñach es, a través de las negociaciones que se están llevando a cabo, exigir que se "tenga una visión de progreso y especialmente una de promover la movilidad activa de manera segura".

Los vehículos que transportan mercancías también se verán beneficiados de estas medidas, y es que la propia concejala del partido republicano ha mostrado sus intenciones de facilitar puntos de descarga, así como permitir a las bicicletas de empleo personal que puedan ir acompañadas de un pasajero.

¿Cómo deben circular las bicicletas por las calles de Barcelona?

En lapágina web del Ayuntamiento de Barcelona hay unas indicaciones sobre cuál es la forma en la que los conductores deben circular con este tipo de vehículos. La primera norma que se exige desde el consistorio es que "las bicicletas deben circular por las calzadas, los carriles bici, por zonas 30 o por las vías especialmente habilitadas. Cuando no haya, podrán circular por las aceras de 5 metros o más, y con 3 metros de espacio libre".

En caso de circular con una bici por la calzada se exige lo siguiente: "respeta los semáforos, la señalización y los pasos de peatones. Recuerda que conduces un vehículo más. No puedes circular por el carril bus si no está expresamente permitido y señalizado". Además, incluyen que, cuando haya peatones cerca, "hay que extremar la precaución en la conducción".

En lo relativo a conducir por la acera, el Ayuntamiento de Barcelona argumenta lo siguiente: "en general, la circulación por la acera no está permitida. No obstante, cuando no haya zona habilitada (carril bici o calle bici zona 30), se podrá circular excepcionalmente si se cumplen las siguientes condiciones":

"Aceras de más de 5 metros con 3 metros de espacio libre".

de espacio libre". "Circulación de noche (entre les 22.00 y las 7.00 horas) por aceras de más de 4,75 metros y 3 metros de espacio libre".

de espacio libre". "Menores de 12 años y acompañantes".

Queda terminantemente prohibidohabilitado.