Estos son los conocidos nombres catalanes de niño y de niña que no se usan en el resto de España

Cuando una pareja recibe la buena noticia de que está esperando un hijo, una de las primeras cosas que se plantea es el nombre. Aunque la tradición popular utiliza muchos trucos para tratar de adelantarse a la noticia (El método de la cadenita, por ejemplo), lo cierto es que hasta la semana 20 de gestación no se puede saber el sexo del bebé. Pero antes de que llegue ese momento, los futuros padres ya tienen elegidos tres o cuatro alternativas para el caso de que sea una niña o un niño.

Durante los últimos años han irrumpido numerosos nombres, que han ganado puestos en el ranking pero lo cierto es que los nombres más habituales en España suelen ser los clásicos. Manuel, José, Francisco, David, Juan, Javier o Daniel, en el caso de los niños. Y María, Carmen, Ana María, Laura, María Pilar, María Dolores, Isabel, Josefa, María Teresa, Ana, Marta o Cristina son los más numerosos entre las mujeres.

Son muchos los factores que intervienen a la hora de hacer la elección. El vínculo familiar suele tener mucho peso. Poner el nombre de un familiar cercano suele determinar muchas de las decisiones. Otra de las variables importantes suele ser la ubicación geográfica de la pareja. Por ello, es habitual que en las comunidades con lengua propia, se elija un nombre de los habituales en la zona y en el idioma local. En muchas ocasiones, esos nombres acaban expandiéndose más allá de sus territorios y son utilizados en numerosos lugares de España.

Así, a pesar de tener origen vasco, es muy común que nombres como Sonia, Ainhoa, Mónica, Susana, Marta, Estibaliz, Nerea, Cristina, Leire, Jon, Iker, Aitor, Javier, Asier, Unai o Iván se usen de forma habitual en distintas zonas del país. O Uxía, Brais o Iria, en el caso de Galicia.

Con Cataluña pasa algo similar, aunque los futuros padres tienen algunas limitaciones a la hora de inscribir a su hijo en el registro civil. No se puede elegir compuestos de más de dos partes (con la excepción de las partículas "de" o "del" de nombres como María del Mar), no se puede poner el mismo nombre a dos de sus hijos o hijas, no se pueden utilizar apellidos como nombre, ni nombres de marcas comerciales o nombres que puedan confundir el sexo.

Con estas limitaciones, hay algunos nombres en catalán que han logrado dar el salto al resto de España. Suelen ser nombres cortos (tres o cuatro letras), muy sonoros y con una versión en castellano: Marc (Marcos), Pau (Pablo), Nil (Nilo) o Biel (Gabriel).

Los nombres de niña más habituales en Cataluña son muy similares a los del resto de España (Lucía, Julia, Paula o María), mientras que los de niño tienen un carácter más local (Marc, Álex, Pol, Pau, David, Arnau, Eric o Daniel).

Nombres populares que sólo se utilizan en Cataluña

A pesar de ello, la singularidad del catalán hace que existan algunos nombres que sólo se utilizan en la comunidad aunque sean muy populares. Es el caso de Ona, un nombre de tres letras popularizado en todo el país gracias a la deportista Ona Carbonell pero que rara vez se encuentra fuera de la comunidad catalana. De hecho, en toda España solo hay 7.888 personas llamadas Ona, de las cuales, 6.891 están registradas en Cataluña. Girona y Lleida son las provincias donde hay más niñas con ese nombre, seguidas de Barcelona y Tarragona. Fuera de la comunidad, se dan en zonas cercanas como Huesca Baleares, Castellón y Valencia.

Ona cumple muchos de los requisitos que se buscan en la actualidad: es corto y tiene sonoridad. Su origen es discutido porque muchos defienden que es de origen hebreo y tiene un significado especial: "aquella bella mujer que nos enseña". Mientras que otros lo simplifican y esgrimen que es el diminutivo de Mariona, que proviene de María.

En el caso de los niños, cada vez es más popular el uso de Aniol, que proviene del latín y significa "ángel". Según las estadísticas del INE, hay 1.897 niños que se llaman Aniol en Cataluña, con una edad media de 13 años: sobre todo en Girona y Barcelona, seguidos de Lleida, y Tarragona.

Como curiosidad, Aniol es un nombre que se utiliza tanto para hombres como para mujeres y se relaciona con la festividad de Todos los Santos y el día de los Difuntos en Cataluña, ya que el término "àngel" se asocia con la protección de los difuntos en su camino hacia el cielo.