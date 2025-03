Un estudio pone de manifiesto particularidades del cerebro humano que podrían ser la base de su inteligencia

Durante los últimos 50 años, a partir de los resultados de múltiples experimentos desarrollados con animales, particularmente con ratas, ratones y monos, se creía que la forma en la que almacenamos memoria es de una manera específica, es decir, que cuando tenemos memorias relacionadas, por ejemplo, con una persona en particular, esas memorias se almacenan en grupos de neuronas completamente distintos.

"Si yo tengo una memoria de haber visto a un amigo en el Arco de Triunfo en Barcelona, tendré un grupo de neuronas que me codificará esta memoria y si otro día lo veo tomando algo en la Barceloneta, tendré un grupo de neuronas distinto para codificar esta otra memoria", explica el doctor Rodrigo Quian Quiroga, coordinador del Grupo de investigación en Mecanismos Neuronales de percepción y memoria del Institut de Recerca del Hospital del Mar, acerca de los resultados de estas investigaciones y, al respecto, comenta que se pensaba que "el estar las memorias almacenadas en grupos de neuronas distintos era precisamente para no mezclarlas, evitando así la confusión".

Este proceso de cómo las memorias se codifican en grupos de neuronas distintos es lo que se había descrito en cientos de artículo científicos hasta el momento, lo cual hacía pensar que este era el procedimiento que también llevaba a cabo el cerebro humano para generar memorias y establecer relatos. Sin embargo, un estudio, liderado por el doctor Quian Quiroga, ha dado al traste con esta teoría tan asentada durante años.

Un cambio radical

En el marco de este trabajo, se realizaron registros de neuronas individuales en seres humanos aprovechando el procedimiento clínico que se lleva a cabo en pacientes con epilepsia refractaria al tratamiento para intentar identificar de dónde vienen las crisis con el fin último de curarlos. "Estos pacientes estuvieron cerca de una semana en el hospital para, mediante la introducción de electrodos en el cerebro, monitorear sus crisis epilépticas y eso me dio la oportunidad de registrar cómo reaccionaban a diferentes estímulos neuronas individuales, particularmente aquellas que están en un área que se sabe que es clave para la memoria, dentro del cerebro", explica el doctor.

Y el resultado de este estudio ha puesto de manifiesto que, en contra de lo que se pensaba, las memorias que involucran una persona o un concepto en particular activan el mismo grupo de neuronas, incluso si el contexto cambia.

Es decir, volviendo al ejemplo inicial, "si yo tengo la memoria de haber visto a un amigo en el Arco del Triunfo y otra de haberlo visto en la Barceloneta, son las mismas memorias de mi amigo que se disparan en ambos contextos, por lo tanto, no es que en un contexto se disparen unas memorias y en otro contexto, otras, sino que son las mismas, de manera que las neuronas están codificando la memoria independientemente de los detalles de una situación o de otra", comenta el doctor, lo que significa que "en humanos hay una codificación de memorias que es mucho más abstracta, porque es independiente del contexto".

Y el hecho de que "las neuronas de un concepto concreto respondan igual aunque se cambie de contexto, nos permite un pensamiento mucho más abstracto y elaborado que si estuvieran codificando los detalles de cada una de las experiencias", señala Quian Quiroga. quien al respecto comenta que "si yo tengo un grupo de neuronas que me representan un concepto de una manera más abstracta e independiente del contexto eso me permite un pensamiento más abstracto y puedo generar nuevas asociaciones simplemente pensando en ese concepto, independientemente de los detalles en los cuales yo he vivido ese concepto"

Por lo tanto, este trabajo pone de manifiesto que la manera en la que trabaja el cerebro de un humano es distinta a la de un mono o un ratón y le permite un pensamiento mucho más abstracto porque las neuronas ya codifican abstracciones. Según sugiere el investigador, "esa es precisamente una de las bases en la que se apoya la inteligencia humana y que nos diferencia de otros animales, porque la manera en la que almacenamos o codificamos las memorias determina la manera en la que pensamos", argumenta Quian Quiroga.

En definitiva, las conclusiones de este trabajo plantean una visión del cerebro humano y su forma de trabajar radicalmente diferente a la se había aceptado en los últimos 50 años y ahora, a partir de esta nueva evidencia, se abren las puertas al desarrollo de nuevos experimentos dirigidos a profundizar en cómo es de distinta esa codificación de las memorias en los seres humanos respecto a otros animales. Además, como pone de relieve el doctor, este hallazgo puede tener implicaciones en el estudio de enfermedades como el Alzhéimer, que llevan asociadas una pérdida de memoria.