La exposición que cuenta si no estamos solos en el universo

El hombre siempre ha estado obsesionado por saber si no está solo en el universo, un enigma al que no tenemos respuesta pero que ha dado pie a toda una producción de películas y libros de ciencia-ficción. CosmoCaixa se propone arrojar algo de luz sobre este particular en una exposición que, desde un punto de vista científico, aporta posibles respuestas, además de plantearnos nuevos interrogantes. Eso es lo que podemos conocer en la muestra temporal que tiene el estimulante título de «Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?».

Partamos de una premisa que es la misma con la que se abre esta propuesta: nuestro papel es muy pequeño. El universo está formado por cientos de miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. A ello hay que sumar que una gran cantidad de esas estrellas están acompañadas de exoplanetas. ¿Exoplanetas? Sí, se trata de un planeta que no forma parte de nuestro sistema solar y hay muchos, se calcula que unos 4.000. Es esa situación en el cosmos la que nos permite preguntarnos si estamos acompañado.

Con este punto de partida, la exposición avanza desde un punto de vista histórico, el gran debate filosófico entre los partidarios de la unicidad de la vida en la Tierra y los defensores de la existencia de otros mundos habitado. En este sentido, se nos presenta la obsesión que ha existido desde la Antigüedad, comenzando por los griegos, por especular, a veces sin criterios científicos, respecto a la vida extraterrestre. Precisamente en una vitrina se pueden contemplar algunas de las más disparatadas creaciones que se han imaginado en este terreno, desde Alf a Yoda pasando por alien, Superman o los enfadados personajes creados por Tim Burton en «Mars Attacks!». Incluso se pone a nuestra disposición fragmentos sonoros de «La guerra de los mundos», a través de la adaptación para las ondas que hizo un joven genio llamado Orson Welles.

Volviendo al sentido común, es decir, a los datos más concretos, la muestra nos recuerda la labor que se está llevando ahora a cabo de la mano del rover Perseverance o la del helicóptero Ingenuity, dos robots creados por la NASA para explorar la superficie de Marte. A ello se le suman otros elementos tan fascinantes como réplicas de los discos de oro de las sondas Voyager, enviadas al espacio interestelar con sonidos e imágenes de la Tierra además de una serie de saludos en 25 lenguas –la versión inglesa fue grabada por el entonces presidente de Estados Unidos Jimmy Carter–. Igualmente encontramos representaciones artísticas de antenas de radiotelescopios como los que participan en el proyecto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). No todo son réplicas porque el relato también se construye en CosmoCaixa con la realidad, por ejemplo con el fragmento del meteorito Ksar Ghilane 002, procedente de Marte.

Para ampliar nuestro conocimiento, el recorrido concluye con una suerte de experiencia sensorial inmersiva en la que los visitantes, rodeados de imágenes obtenidas en misiones de la NASA y la ESA de campos estelares, nebulosas y planetas, podrán reflexionar, a partir de toda la información de la que disponen tras ver la exposición, sobre qué posibilidades hay de encontrar vida fuera de nuestro mundo y sobre cómo piensan que sería.

¿Estamos solos? CosmoCaixa lo que quiere es que sigamos mirando al cielo, pero haciéndonos preguntas desde el máximo rigor, fuera de alucinaciones y teorías conspirativas. Buena prueba de ello es que se ha contado con un comité científico con Montserrat Villar Martín, doctora en Ciencias Físicas, astrofísica e investigadora del Centro de Astrobiología (CAB) CSIC-INTA; Eva Villaver Sobrino, doctora en Ciencias Físicas, astrofísica y profesora de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias; Ester Lázaro Lázaro, doctora en Ciencias Biológicas, viróloga, bióloga molecular e investigadora del CAB CSIC-INTA; y Benjamín Montesinos Comino, doctor en Ciencias Físicas, astrofísico e investigador también del CAB CSIC-INTA.