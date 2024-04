Los indepes dan mucho la tabarra, pero también mucho juego, no obstante y antes de recomendarles el libro “Flipando con el Procés” de Sergio Fidalgo, permítanme que les hable sobre los catalanes no indepes que también tenemos lo nuestro.

Hay una primera especie que son los preocupados silenciosos, es decir personas que están muy preocupadas pero que ya se ocupan de no decir absolutamente nada que les pueda comprometer lo más mínimo no sea que queden mal con el personal. Suelen acechar a sus presas entre las que me encuentro, en eventos sociales para preguntarte al oído como ves las cosas, añadiendo siempre que ellos están muy preocupados, y disimulando la conversación cuando se acerca alguien que puede comprometer su silencio. Mi reacción con ellos suele ser continuar la conversación, si puede ser elevando un poco más la voz dando mis opiniones sobre los procesistas y haciéndolo en el tono más satírico posible.

Encontramos también a los preocupados cabreados, es decir aquellos que están enfadadísimos con todo lo que sucede, pero que igual que los anteriores tampoco hacen nada, ni se comprometen lo más mínimo. Estos según su estado de cabreo y según ante quién se encuentren, manifiestan públicamente su enfado y discrepancia, pero en general su voluntad por hacer algo acostumbran a ser como la de las anteriores, es decir nula.

Otros decimos lo que pensamos y hacemos lo que creemos, guste o no guste, y tengo que decir que en general se nos respeta.

Dentro de los que si hacemos cosas, hay una sub especie que es la más divertida y en muchos casos la más efectiva, podríamos llamarlo La Resistencia Cachonda, en esta categoría encontramos gentes muy ocurrentes como Albert Boadella, Ramón de España, Albert Soler, Miquel Giménez, Tomas Guasch, o el mismísimo Sergio Fidalgo.

A Sergio, director de El Catalán, le conozco hace muchísimos años y nos unen muchas cosas, entre ellas ser pericos hasta las cachas, Sergio es un cachondo integral, pero al mismo tiempo el representante genuino de la prensa catalana contra el procés, aunque sería injusto olvidarme de Xavier Rius y su E-Noticies.

Pues al cachondo de Sergio no se le ha ocurrido otra cosa que escribir un libro recogiendo anécdotas de las chuminadas de los procesistas que van más allá de considerar que el Quijote se escribió en catalán, que Santa Teresa era de Pedralbes, que Colon llegó al puerto de Pals, e incluso han tratado de nacionalizar a Leonardo Da Vinci.

Sergio ha ido más allá y ha conseguido que Boadella le explicase como unos higos chumbos salvaron su casa de la furia de los lazis, que Tomás le contase como le pintaron su casa gratuitamente, o el debate entre Miquel y una señora sobre la inteligencia de Torra, de mí también sacó algo, pero no quiero hacer lo que mis hijos llaman spoiler.

Si se quieren divertir lean “Flipando con el procés" de. Sergio Fidalgo