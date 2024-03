Fracasan los Presupuestos: el Parlament pide elecciones

La votación de los Presupuestos catalanes en el Parlament no se ha salido del guión pese a la accidentada votación y el cambio de voto de la diputada no adscrita Cristina Casol, que ha apoyado las cuentas contrariamente a lo que ha hecho el que fuera su grupo parlamentario, Junts. La cámara ha rechazado el proyecto de ley tras no retirarse finalmente ninguna de las enmiendas a la totalidad presentadas y sucumbir en una ajustada votación, que ha desempatado el voto no presencial del diputado Lluís Puig. El presidente de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha tildado de "ilegal" el voto de Puig, sin el cual las cuentas hubieran seguido su tramitación parlamentaria.

Tras el debate de esta mañana, las pocas dudas que podía haber sobre un acuerdo final entre el Govern y los comunes se han diluido. El ejecutivo y la formación liderada por Jéssica Albiach han mantenido una bronca confrontación dialéctica en el hemiciclo, con el Hard Rock como telón de fondo. El presidente Aragonès, tras el fracaso de los Presupuestos, ha sido interpelado por varios grupos, con especial vehemencia en el caso de Junts, que insta al dirigente republicano a convocar elecciones anticipadas. La voluntad del Govern era agotar un mandato que debería perecer por causas naturales en febrero de 2025, no obstante, no aprobar las cuentas deja a ERC muy debilitada y podría alterar los planes del presidente, que ya no descarta unos comicios en 2024.