La Fundación Banco Sabadell y UIC Barcelona colaboran en el proyecto Caring for Smiles, Changing Lives

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y la Fundación Banco Sabadell han firmado un convenio de colaboración para impulsar el proyecto Caring for Smiles, Changing Lives, centrado en promover la salud bucodental y ofrecer atención odontológica a la población en riesgo de exclusión, a la vez que contribuir al desarrollo del talento de los alumnos y fomentar un cambio transformador. Ambas entidades comparten valores y la voluntad de contribuir al progreso y bienestar de la sociedad, especialmente a través del impulso del talento joven. Por este motivo, la Fundación Banco Sabadell, que impulsa proyectos en el ámbito de la educación y la investigación, así como de la cultura y las artes, se ha sumado a la iniciativa desarrollada por la Facultad de Odontología y su clínica universitaria. Mediante el programa Caring for Smiles, Changing Lives, UIC Barcelona tiene acuerdos de colaboración con más de 22 entidades entre las que se encuentran ayuntamientos, centros de asistencia primaria, fundaciones y otras organizaciones públicas y privadas. Todas ellas ofrecen atención bucodental y talleres de promoción de hábitos saludables, derivando a la Clínica Universitaria de Odontología de UIC Barcelona aquellos pacientes que necesiten tratamiento. Gracias a la colaboración de entidades con un fuerte compromiso social como la Fundación Banco Sabadell, el proyecto no solo permite velar por la salud bucal de los más vulnerables, sino que también contribuye a formar a los futuros odontólogos desde una vertiente integral y humanista, poniendo la persona en el centro. "Contar con el apoyo de entidades solidarias como la Fundación Banco Sabadell nos llena de orgullo y nos anima a continuar con iniciativas sociales que, no solo nos permiten mejorar la salud de las personas que más lo necesitan, sino que también nos ayudan a formar a nuestros alumnos como personas comprometidas con su entorno y los pacientes", explica el Dr. Lluís Giner, decano de la Facultad de Odontología. Desde su inicio, el proyecto Caring for Smiles, Changing Lives ha permitido atender a más de 1000 personas, con la participación de 80 profesores y 420 alumnos de tercero, cuarto y quinto curso del grado de Odontología. Sobre UIC Barcelona. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 45 dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos. Sobre la Fundación Banco Sabadell. La Fundación Banco Sabadell tiene como misión promover la cultura y las artes, la investigación y la educación. Fue creada el 1994 como expresión del compromiso de Banco Sabadell con el progreso y el bienestar de las personas y con la visión de ser un referente y un actor de cambio e innovación, al servicio del interés general y la cohesión social, mediante la promoción de la excelencia, la creatividad y la innovación, con especial interés en el impulso al talento joven. Para más información:. Dirección de Comunicación UIC Barcelona. Marta González - mgonzalezmar@uic.es - 675 78 34 18.