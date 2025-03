Garriga, a Illa: "Menos 8M, menos puntos lilas, y más evitar violaciones"

Tensión en la sesión de control entre Salvador Illa e Ignacio Garriga a cuenta de la delincuencia, el feminismo y la islamización de Cataluña. Garriga, líder de Vox en Cataluña, le ha acusado de minimizar el aumento de las violaciones en Cataluña y de impulsar políticas migratorias que, según él, han derivado en un incremento de la inseguridad, además de asumir "los postulados del separatismo: "Es gravísimo que no haya hablado absolutamente nada sobre el incremento de un 500% de las violaciones en Cataluña en los últimos 8 años o que el 70% de las mujeres no se atrevan a salir solas por nuestros barrios", ha denunciado el líder de Vox.

"Usted lo minimiza porque se sabe responsable de este drama por culpa de las políticas migratorias que usted ha apoyado durante mucho tiempo y ahora está impulsando desde la Generalitat", ha afirmado, citando un informe de la Consejería de Justicia que indica que "el 91% de los presos condenados por violación son extranjeros". Acto seguido, ha interpelado directamente al presidente: "¿Qué hará para que las mujeres se sientan seguras en Cataluña?".

Illa ha respondido con un mensaje contundente en defensa de la seguridad y del feminismo. "Primero respetarlas y respetar al feminismo. Y segundo, poner medidas de seguridad. En Cataluña, quien la hace la paga", ha asegurado. Además, ha reivindicado la labor de los Mossos d'Esquadra y de la justicia catalana, subrayando que "las últimas actuaciones demuestran que no es cuestión de decir las cosas, sino de hacerlas, pues ha habido muchas detenciones".

Las palabras de Illa no han convencido a Garriga, quien ha endurecido su discurso, acusándolo de ser cómplice de la "transformación social y cultural" que, según él, está degradando Cataluña. "¿Vio usted los acontecimientos de Salt? ¿Ese es su concepto de 'quien la hace la paga'?", le ha espetado, en referencia a los disturbios en la localidad gerundense. "El aumento de las violaciones es gravísimo, pero es la punta del iceberg. En Figueres la policía detectó un bar donde no entraban mujeres, en algunos puntos de Cataluña se ha normalizado el matrimonio forzoso, el uso de velos en centros públicos y la mutilación genital femenina se dispara cada año. Cataluña ya no es un lugar seguro para las mujeres por su culpa, porque ha renunciado a nuestra identidad, nuestra tradición y nuestra seguridad", ha afirmado.

El líder de Vox en Cataluña también ha criticado la presencia de símbolos feministas promovidos por el Gobierno catalán y la postura de Illa con el 8M. "Deje sus pancartas, cierre todos los puntos lilas y deje de firmar pactos nacionales absurdos. Expulse la barbarie que está en nuestras calles, que arde en Salt y en muchos otros puntos, o será el pueblo catalán, con Vox a la cabeza, quien se defienda", ha advertido.

Illa, en respuesta, ha cargado contra Garriga por lo que considera un discurso propio de Trump. "En Cataluña, quien comete delitos sexuales acaba en prisión. Usted es un mal aprendiz de Trump, porque mezcla inmigración e inseguridad y se equivoca con eso. Esas políticas faltan al respeto a la dignidad de cualquier persona", ha sentenciado.

Acontecimientos de Salt

El suceso que ocurrió ayer en la localidad gerundense de Salt al que se refiere Ignacio Garriga hace referencia al asalto violento por parte de inmigrantes de una comisaría por el desalojo de un imán ocupa que llevaba tiempo sin pagar el alquiler. Se asaltó violentamente la comisaría y, después, se hicieron barricadas.

Incluso un inmigrante se jactó de haber "cerrado las calles de Salt" y de que "nadie pueda salir de las calles", así como de su multirreincidencia y de no haber entrado a la cárcel.