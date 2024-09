El Govern acuerda medidas para el Priorat ante una sequía que persiste en Cataluña

El Govern ha aprobado una serie de medidas ante la sequía intensa que sufre la comarca del Priorat (Tarragona), en un momento en el que la escasez hídrica persiste en el conjunto de Cataluña, con unas reservas en los embalses que están al 28,7 % y siguen bajando.

De marzo a junio, los embalses de las cuencas internas -que abastecen a la inmensa mayoría de la población catalana- subieron del mínimo histórico del 14,3 % al 37 %, pero a partir de principios de julio empezaron a decrecer y actualmente están al 28,71 %, pese a las últimas lluvias.

"Las lluvias pueden dar la sensación de que no estamos en escenario de sequía, pero nada puede estar más lejos de la realidad; además de llover, debe hacerlo en las cabeceras de los ríos -últimamente, las precipitaciones han caído en el litoral- y si no llueve en las cabeceras no suben las reservas en los embalses", ha subrayado este miércoles la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

En este contexto, ha avisado de que "probablemente" el Govern deberá tomar medidas durante el otoño, para lo que pronto el ejecutivo va a presentar un informe sobre posibles próximos escenarios, ha añadido Paneque en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

De momento, este miércoles el Govern ha adoptado medidas en la zona del Priorat, la más castigada por la sequía, pues los cuatro embalses de la zona (Siurana, Riudecanyes, Guiamets y Margalef) se mantienen por debajo del 2 % de su capacidad.

Es una tierra históricamente seca, pero la sequía de los últimos tres años ha agravado la situación y ha dejado a los municipios al límite de sus reservas de agua, ha explicado Paneque.

El efecto del cambio climático en esta zona es tan significativo que las necesidades hídricas inmediatas de los cultivos, especialmente del viñedo, durante el verano han aumentado de forma tan drástica que ya no se trata sólo de garantizar la cosecha, sino de preservar la supervivencia de las plantas, ha añadido la portavoz.

Además, el pasado 13 de septiembre se declararon dos incendios forestales simultáneos en la comarca, en los municipios de Cabacés y de Porrera, que pusieron de nuevo de manifiesto la situación de riesgo permanente de la zona.

En este sentido, el Govern ha aprobado un paquete de medidas, entre ellas acelerar la conexión entre las comunidades de regantes Garrigues Sud y Aguas del Río Montsant para mejorar el suministro de agua de regadío y potable a los municipios, con un coste estimado de 6 millones de euros.

También promover ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) la modificación de la concesión de la Comunidad General de Regantes del Río Montsant, con el objetivo de incluir un nuevo punto de captación en el río Ebro aprovechando las infraestructuras.

El Govern también pedirá a la CHE que haga un nuevo punto de captación de agua en el río Ebro en el municipio de Garcia, para el suministro en la Comunidad de Regantes del Baix Priorat.

La Generalitat destinará asimismo 16 millones de euros para construir una balsa de almacenamiento de agua regenerada procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Reus, conectada con la red de riego de la Comunidad de Regantes de Riudecanyes.

Ayudas a explotaciones agrarias

El ejecutivo de Salvador Illa también activará una línea de ayudas directas a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía persistente que no han tenido acceso a agua de riego, con una dotación presupuestaria de 70,8 millones de euros para toda Cataluña y un plazo de pago de hasta 31 de diciembre de 2024.

Esta medida tiene unos 1.100 beneficiarios potenciales en el Priorat, con un total de 5.360 hectáreas.

Asimismo, el Instituto Catalán de Finanzas y el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación prevén impulsar una línea de préstamos destinada a fortalecer la resiliencia del sector agrario frente al cambio climático.

Por su parte, los Agentes Rurales y los Mossos d'Esquadra llevarán a cabo una campaña extraordinaria de inspección en todas las infraestructuras de riesgo que pueden causar incendios forestales, especialmente las líneas eléctricas y barbacoas en áreas recreativas y casas aisladas.