Un grupo de marroquíes residentes en Manresa exige eliminar sus antecedentes policiales para evitar la Ley de Extranjería

strangeria ha emitido un informe desfavorable a mi regularización porque tengo una multa de 180 euros que no puedo pagar, por haber pasado un semáforo en rojo... yendo a pie", explica uno de los jóvenes que este domingo ha asistido a un encuentro que han hecho en el local de la Asociación de Vecinos del Barrio Antiguo de Manresa.La Asociación de Mujeres Musulmanes Al Noor les ha ayudado a hacer una convocatoria más amplia y ha asistido Zakaria, un gestor colegiado que les asesora sobre temas de extranjería, informa el digital Nació Manresa.

Son una docena larga de jóvenes que viven en Manresa desde hace años pero que mantienen en el aire su regularización. Algunos son extutelados, otros han llegado ya como mayores de edad. Incluso hay un par que entraron en el Estado como refugiados. Algunos forman parte del modelo Manresa y otros del 360. Algunos tienen vivienda regular, otros viven en infraviviendas y algunos más no saben si hoy tendrán techo bajo lo que dormir.

Sin embargo, todos ellos comparten dos cosas: pese a llevar años en la ciudad, no tienen papeles, y ninguno de ellos tiene antecedentes penales, aunque sí policiales -que no han prosperado- o administrativos. "Es imposible ser joven de origen marroquí y que no te haya detenido la policía para pedirte los papeles o porque sospecha de ti", explican, "más aún si duermes en un hostal -modelo Manresa o 360- o en un vivienda sin las mínimas condiciones y pasas muchas horas en la calle", se lamentan.

"Cualquiera de estas identificaciones o detenciones, aunque a las pocas horas queden libres porque no había nada, queda en su expediente y cuando Extranjería pide los informes policiales para tramitar su regulación, la deniega por estos antecedentes policiales o administrativos" , explica el asesor que se ha reunido este domingo con los jóvenes manresanos.