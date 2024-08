Ibán Manzano, un debut literario a tener en cuenta

No es muy habitual que por estas fechas, cuando empezamos a recoger porque empiezan las novedades, lleguen novedades editoriales importantes. Pero a veces hay sorpresas. No olvidemos que, por ejemplo, «La sombra del viento» llegó a las librerías con la canícula del mes de julio, como siempre recordaba su autor Carlos Ruiz Zafón. Es en estas fechas que se ha publicado una colección de cuentos bajo el título «Las casas que arden» y que firma el debutante Ibán Manzano, un autor que hasta ahora era especialmente conocido por su labor como guionista de nombres como Juan Antonio Bayona.

El volumen, publicado por Paripébooks, son siete historias que tienen lo cotidiano como uno de sus principales ejes, además del hogar como uno de los principales escenarios en los que se mueven los diferentes protagonistas del libro. El autor, en conversación con LA RAZÓN, explicó que si ha optado por lo diario para sus relatos es porque «algo que me resulta muy sugerente y por eso he intentado explorarlo en los cuentos es qué ocurre cuando una persona, digamos, normal como puede ser un amigo o un familiar o nosotros mismos se enfrenta algo que le sobrepasa, cómo lo maneja. Y no se me ocurre nada que nos sobrepase de manera más dramática que lo que pertenece al orden de lo fantástico y que por tanto es inconcebible».

Las casas, como se ha dicho antes, tienen un destacadísimo papel en el libro, ya estén a punto de ser estrenadas, que conozcan reformas o sean limpiadas por haber sido el escenario de un crimen, como sucede en varias historias de esta obra. Sobre este punto, Manzano subrayó que «aunque no haya sido buscado, supongo que interesa porque la casa es un elemento fundamental de nuestras vidas. En lo conceptual se corresponde con el hogar. Y en lo físico es donde pasamos gran parte del tiempo, dormimos o convivimos con los nuestros. A todos, nuestras casas, el espacio físico concreto donde habitamos, nos determina y condiciona y a veces más incluso de lo que consideramos». No se puede olvidar, en este sentido, que las casas han tenido una gran importancia en el género fantástico, uno de los terrenos en los que se mueve Ibán Manzano. Por ello matizó que «las historias de casas son muy frecuentes en el género. Me refiero a las historias de casas encantadas, que precisamente creo que son tan frecuentes porque cuestionan lo más sagrado, el lugar que escogemos o más bien nos escoge para montar un proyecto vital. Aunque es cierto que en estos cuentos no hay casas encantadas, al menos no de manera explícita, la influencia de este tipo de historias es inevitable».

Lector y seguidor de King, O’Connor, Borges o Cortázar, con «Las casas que arden», Ibán Manzano pasa a ser una voz a tener en cuenta.