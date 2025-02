Ildefonso Falcones: «Si mis personajes gozan, yo también»

Hace casi veinte años –y veinte años no es nada– llegaba a las librerías una novela firmada por un autor desconocido llamado Ildefonso Falcones del que solamente se sabía que, además de debutar en el mundo de las letras, era abogado de profesión. La obra que traía bajo el brazo se llamaba «La catedral del mar» y se convirtió en un impresionante éxito de ventas en todo el mundo con un millón y medio de ejemplares, además de ser publicado en más de cuarenta países. Hoy Falcones tiene tras de sí numerosas novelas de temática histórica, aunque en su retorno a esta narrativa se adentra otra vez en el mundo de «La catedral del mar» con una tercera entrega, «En el amor y en la guerra», editada por Grijalbo, con una historia que nos lleva a Nápoles, a mediados del siglo XV, con el protagonismo de Arnau Estanyol, nieto del personaje de mismo nombre con el que se inició la serie, y con la corte de Alfonso V de Aragón, aquel al que llamaban El Magnánimo, como telón de fondo.

Hace unos días, este diario pudo hablar con el escritor precisamente en Nápoles, recorriendo algunos de los escenarios en los que transcurre la historia, una ciudad que pasa a ser también una suerte de personaje en el relato. Falcones reconoció que, pese al éxito que ha alcanzado con su obra, todavía se siente nervioso cada vez que presenta un nuevo trabajo. «Algo existe de ese vértigo de la primera vez. Si como abogado pierdo un pleito, puedo rectificar. Aquí, en la literatura, como metas la pata te cuesta tres años salir adelante porque no estás ante una corrección de un mes. Si no sales bien pasas un mal tiempo. Ese es el mayor vértigo que se puede tener», reconoció quien asegura seguir en deuda con «La catedral del mar», aquella primera salida al ruedo literario. «Le debo toda mi carrera literaria, la posibilidad de escribir, pero sobre todo la tranquilidad de publicar. Por eso he querido dedicar el libro a Arnau Estanyol y que vuelva a ser ese el nombre del protagonista», apuntó Falcones. La trama, como se ha dicho antes, tiene abundantes y detalladas escenas bélicas, pero probablemente esta sea la obra en la que su autor ha querido incluir más elementos sociales en detrimento de los vinculados a conflictos protagonizados por espadas, algo que viene subrayado por el marco cronológico de la aventura de Estanyol. «Sí, es muy posible que sea esta la más social de las novelas de la serie. Pero es porque se desarrolla en un momento de confrontación de culturas como es el de finales del Medievo e inicios del Renacimiento. Esa lucha entre las ideas de los toscos aragoneses y los refinados italianos fue muy importante, con el rey Alfonso por medio».

Otro aspecto que destaca son las varias escenas de sexo que forman parte de la trama y con detalles bastante explícitos, algo que no es nuevo en la obra de Falcones, como ya narró también en «La mano de Fátima». Al ser preguntado por este particular, el escritor aseguró que «es que a mí me gusta contarlo. Tenemos en las novelas una violencia a la que nadie pone objeción, que se cuenta con detalle. Sin embargo, con algo tan interesante y bonito como una relación sexual siempre se es muy comedido en el momento de incluirla en un libro. Cuando se llega a lo que interesa, cuando se aborda una relación íntima, no se cuenta. Pero yo quiero verlo. No podemos ser tan cursis. Es curioso, pero podemos contar barbaridades de esclavos, de mujeres, situaciones dramáticas, y no podemos hablar de las relaciones sexuales. Si mis personajes gozan, yo también».

Todo ello, todo lo muy documentado y que después se traduce en letras de molde, añade Falcones, lo hace pensando en el lector. «Siempre pienso en el lector y mis obras están destinadas a ellos. Todo lo que hago no es para mi ego, ni para mi ensalzamiento. Si no piensas en el lector cuando abordas tu trabajo, te pierdes en cosas absurdas. La suerte es que hay buenos editores con el tippex y te quitan todo lo que sobra», concluyó Falcones.