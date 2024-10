Illa pide en el Parlament el apoyo del PP para que el catalán sea oficial en la Unión Europea

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido esta mañana en el Parlament la oficialidad del catalán en la Unión Europea, una medida pactada entre el PSOE y Junts en 2023 que todavía no ha visto la luz. Lo ha hecho en la segunda sesión del Debate de Política General (DPG) que se celebra esta semana en la Cámara catalana, en respuesta al portavoz de Junts, Albert Batet, que ha criticado que el actual Govern no haya hecho nada al respecto. "Dígale a su amigo Pedro Sánchez que haga un par de llamadas", ha dicho Batet, a lo que el presidente ha respondido que "esto debe aprobarse en la Mesa del Parlamento Europeo, para lo que es imprescindible llegar a acuerdos y tener buenos socios". En esta línea, Illa ha instado al líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que apoye esta medida: "¿Es bueno o no es bueno que se pueda hablar en catalán en la Eurocámara?", ha dicho el presidente, recordando que también se extiende al euskera y al gallego, lenguas cooficiales en las respectivas autonomías españolas. "Este Govern hará todo lo que esté en sus manos para conseguirlo", ha concluido el presidente de la Generalitat.