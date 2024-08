El independentismo radical denuncia 92 comercios en Cataluña por rotular en castellano

Nueva acción de la ultraindependentista entidad Plataforma per la Llengua. Ha puesto en marcha es señalar a los establecimientos de los centros comerciales que rotulan en castellano, y ha presentado sus resultados. Un total de 92 establecimientos han sido denunciados en La Maquinista, L’Illa, Màgic Badalona, Arenas y Glòries.

A través de un comunicado, los ‘hooligans’ de Plataforma per la Llengua aseguran que dichos centros comerciales «vulneran la normativa lingüística del Código de consumo de Cataluña, y de la Agencia Catalana de Consumo. Las gerencias deben entender que no solo alquilan espacios a las marcas, sino que han de velar para que las tiendas respeten las obligaciones lingüísticas”. Los establecimientos que han recibido más denuncias son los de “ocio y la restauración”.

La misma Plataforma per la Llengua denuncia que la mayoría de grandes compañías hoteleras con sede social en el dominio lingüístico no tienen la página web en catalán. De las diez compañías “analizadas”, únicamente dos tienen el catalán disponible en la web: H10 Hotels y Catalonia Hotels & Resorts.

Denuncian que “por lo demás, aunque la mayoría tienen webs multilingües con un mínimo de siete lenguas, el catalán no tiene presencia.En cuanto a las principales compañías de las islas Baleares, el Barceló Hotel Group incluye once lenguas diferentes; RIU Hotels & Resorts tiene nueve; Palladium Hotel Group incorpora siete, al igual que Iberostar Hotels and Resorts, y Meliá Hotels Internacional dispone de dieciocho lenguas en su página web, pero ninguna de ellas es el catalán. Grupo Piñero sólo tiene la web en castellano y en inglés.Las compañías catalanas Eurostars Hotel Company y Princess Hotels and Resorts tampoco incluyen el catalán en sus páginas web. La primera dispone de ocho opciones lingüísticas diferentes, y la segunda incluye sólo el inglés, el castellano y el alemán”. Plataforma per la Llengua “se pondrá en contacto con estas compañías para pedirles que incorporen la lengua catalana cuanto antes”.