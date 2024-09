El independentismo radical señala a una conocida marca de batidos de chocolate por utilizar el castellano

Por las redes existe una nueva campaña contra una empresa, en este caso Cacaolat, por el simple hecho de que utilizan el español en su etiquetado. La publicación de un usuario en X ha sido movida por el perfil ‘@mantincelcatalá’, que cuenta con muchos seguidores en las redes sociales. “F**k Cacaolat, en casa sí que consumimos los batidos 100% catalanes y comprometidos con el catalán . Aparte de la diferencia sideral de sabor… Y de precio: 1,95€/L vs la estafa de 2,50€/L de los de «desde 1933».

Las iras de los radicales independentistas en marzo también fueron contra

Cacaolat

, que encima es catalana. Estuvo

en las redes sociales, y siendo recriminada que utilice el castellano en un sorteo que han puesto en marcha en la red social X. Acusan de "catalanofóbos" a la empresa, insisten en el idioma con el que se tienen que llevar a cabo las campañas, un internauta dice que boicoteará a la compañía láctica "hasta que no etiqueten en catalán" etc etc....