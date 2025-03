Así es la isla que parece Jurassic Park: tiene un nombre catalán y está a miles de kilómetros de España

Una isla es un accidente geográfico definido como una extensión de tierra rodeada de agua, la cual no se junta con ningún otro territorio y es así que de convierte en un lugar totalmente aislado. Cuando hablamos de un conjunto de islas que está situadas muy próximas las unas de las otras, se puede hablar de archipiélagos; en España dos ejemplos de ello son el archipiélago canario y el balear.

Esas son las primeras que se vienen a la cabeza cuando se piensa en estos lugares paradisíacos, ya que son las más cercanas del país y, al fin y al cabo, pertenecen a España. En este sentido, resulta extraño que haya alguna isla muy lejana que pueda llegar a pertenecernos, como lo que pasó con Cuba hasta su independencia. Sin embargo, en la actualidad hay una escondida en América que varios relacionan con Cataluña, ya que es conocida por tener un nombre de origen catalán; en realidad no pertenece a esta comunidad.

¿Cuál es la isla con nombre catalán que parece Jurassic Park?

Cataluña se destaca de las demás Comunidades Autónomas por ser de las que más cultura, tradición e historia albergan en su memoria, razón por la que varios países se han inspirado en ella y han tratado de asemejarse a esa personalidad identitaria tan característica de España. En esta ocasión toca hablar de Méjico, uno de esos destinos que tanto nos gustan por sus icónicas playas, sus lugares emblemáticos y una razón por la que más de uno se declara fanático reconocido, su gastronomía.

Conjunto de islas pertenecientes a Méjico Wikipedia

Se trata de la isla Santa Catalina, aunque varios prefieren nombrarla directamente como la isla Catalana, ya que históricamente también se nombró así. Está situada en la zona sur del golfo de California, justo en frente del estado de Baja California Sur; se encuentra a unos 25 kilómetros de la península.

Con un tamaño de 13 kilómetros de largo y cuatro de ancho, y con un superficie total de 39,273 kilómetros cuadrados, la isla Santa Catalina se encuentra deshabitada en la actualidad. La vida que sí que está presente es la de aquellos animales pertenecientes a un único territorio, es decir, especies endémicas. Entre las más habituales se encuentran los pájaros y los reptiles, de los cuales los más únicos son el Dryobates scalaris, un ave piciforme de tamaño mediano y similar a los pájaros carpinteros; y el Crotalus catalinensis, conocida como la serpiente venenosa de cascabel, el cual carece de sonido, perteneciente solamente a esta isla.

Variantes endógenas de los animales de la isla Santa Catalina Wikipedia

¿Por qué se llama de esta manera?

Oficialmente, siempre se ha llamado isla Catalana, pero su nombramiento ha generado confusión. El servicio cartográfico de los Estados Unidos anotó en una carta la denominación 'isla Santa Catalina' y, en base a ello, varios científicos tomaron la decisión de dotarla con ese nombre en sus documentos. No obstante, la realidad es que, sí o sí, el nombre correcto es 'isla Catalana', aunque recurrir al otro también es correcto.

Pese a que no hay una demostración exacta, una de las teorías que podrían reflejar el porqué de su nombre y su año de nacimiento es la que tiene como protagonista a Francisco de Ortega en 1633. En una de sus expediciones, la cual fue redactada por el escribano Antonio Mayor i Corbera de Barcelona, se demostró el bautismo de varias islas de la zona, como por ejemplo la de Monserrate. No obstante, no se hace ningún tipo de alusión a la isla Catalana.

Solo se puede entrar si se tiene un permiso oficial

Su proximidad Loreto hace que forme parte del Parque Nacional Loreto, el cual cuenta con una serie de restricciones que protegen el ecosistema ubicado en toda la zona. Por eso, los expertos lo consideran como un laboratorio, ya que solo se puede acceder a la isla mediante unos estrictos permisos y siempre vigilado y orientado por un guía; esta circunstancia posibilita que toda la isla se conserve de forma excelente. Aparte, los investigadores garantizan que existen dos fuentes agua potable e, incluso, una mina, las cuales no han podido ser descubiertas en la actualidad.