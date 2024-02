Jean Paul Gaultier: «Antes la mujer debía ser sexy. Ahora lo es si le da la gana»

Es uno de los indiscutibles grandes nombres del mundo de la moda, copiado e imitado hasta el aburrimiento. Afortunadamente el original Jean Paul Gaultier sigue al pie del cañón, pero ahora de la mano de un espectáculo con cortes teatrales que sube a la escena del Coliseum del 4 al 21 de abril. Bajo el título de «Jean Paul Gaultier Fashion Freak Show» y durante solamente tres semanas, se podrá ver un desfile que sirve para que el propio Gaultier recorra su vida y su obra. Todo ello fusionando con conceptos propios de la revista y de un concierto pop.

El diseñador estuvo hoy en Barcelona para presentar esta insólita propuesta que lleva recorriendo el mundo desde 2019 cuando levantó el telón en el Folies Bergère de París. «Es la historia de mi vida, desde que siendo niño vi una película titulada “Falbalas” donde se mostraba una casa de moda con modistos y pensé quiero esto, quiere este mundo», aseguró en un concurrido encuentro con medios.

Pese a que fue gracias a la gran pantalla que supo de ese mundo, lo que también le interesó fue su lado teatral, algo que se subraya ahora en el Teatre Coliseum. «Me gustó el lado teatral, el lado espectáculo de la moda porque esta es sinónimo de teatro. Eso es lo que se verá aquí. Un desfile es algo teatral, con un punto abstracto, un punto surrealista con esas modelos que son un poco como actrices. Me parece fantástico ese aspecto», dijo.

Jean Paul Gaultier subrayó que siempre ha querido potenciar la diversidad en todos sus trabajos. En este sentido, expuso que «al escoger a quienes tenían que desfilar siempre que eran no profesionales, gente que no tenía la manera estándar de caminar. Me gusta la diversidad, ya sea en los gestos, en el color del pelo... Los hombres y mujeres cambiamos en función del tiempo y con el tiempo ha habido mujeres más decididas. En este sentido, observaba en la calle que había mujeres con más decisión, masculinidad, en los desfiles pude mostrar ese cambio. Más allá que los hombres lleven falda alguna vez, nosotros vamos más tarde. Ellas son más decididas». Y esa evolución en la mirada que la moda hace a la mujer la ejemplificó apuntando que «antes, en la americana, los hombres tienen un bolsillo en el interior para cartera, pero ellas no porque ellas no pagaban. Si hablamos de igualdad ellas también deben tener bolsillo. La mujer cada vez ocupa más parcela de poder y es más admirada». Siguiendo con esta línea, Gaultier también reflexionó sobre el hecho de que «todo es un reflejo de la sociedad y la sociedad está llena de contradicciones. Antes la mujer debía ser sexy para los demás, ahora si lo es es porque le da la gana. Antes la mujer debía ser muy coqueta y gustar a los hombres hasta el punto de que ellos incluso daban su opinión».