Jordi Nopca escribe la fábula sobre tener un hijo

Con una portada que podría fácilmente estar inspirada en una película del fallecido David Lynch, el escritor y periodista cultural Jordi Nopca regresa a la narrativa de ficción con «El futur és una petita flama», una obra editada por Proa. En ella tenemos una historia de una joven pareja que ven cómo sus vidas cambian con la llegada de un hijo en un momento como el actual, lleno de cambios políticos y sociales. Sin embargo, esta no es una historia contada por humanos sino por animales. La novela llega cinco años y medio después de que ganara el Premi Proa con «La teva ombra».

Nopca explicó esta mañana, durante un encuentro con los medios para presentar la novela, que para «El futur és una petita flama» que en esta ocasión «decidí que el humanismo desaparecía y lo sustituíamos por un animalismo envuelto de lo que somos nosotros». Para el autor «la materia primera del libro es muy delicada desde el punto de vista íntimo y político. Íntimo porque es alguien que ha sufrido una gran transformación, como es la crianza de un niño. Político porque estamos en un mundo peligroso, con muchas trampas, corrupto. Todas estas particularidades hacían que si escribía esta historia en nuestro contexto, los paralelismos serían muy evidentes. Por ello, me quise proteger enviando estos a animales a este mundo con concomitancias con nuestro mundo». A este respecto, como apuntó el periodista y escritor, «este es un libro que se pregunta por el autoritarismo, el ecologismo, la amistad, la destrucción y la esperanza».

Jordi Nopca reconoció que en esta obra ha tenido una total libertad creativa. Asimismo argumentó que «uno de los grandes temas cuando haces ficción es saber hasta qué punto estás dispuesto a jugártela. Porque aquí estaba manejando un material delicado. El hecho de ir a por todas fue una decisión que hizo que la historia tardara un poco más de la cuenta en crecer, pero cuando brotó lo hizo envuelta de este presente».

¿Cambia para alguien que se dedica al oficio de la letras ser padre? Nopca reflexionó al respecto que «el hecho de tener un hijo es el inicio del incendio. No puedes prever nada de lo que pasará con tu vida. Un hijo elimina horas de sueño, hace que tu estado psicológico quede alterado. A veces pienso que esta novela no la he escrito yo porque la hice en un estado de alteración de sentidos, sobre todo sueño. No dormir dos años tiene efectos perniciosos, como es no ver personas sino animales. Vas en el metro y ves cebras. Tener un hijo y la transformación que lleva claramente es algo positivo».

Igualmente definió «El futur és una petita flama» como «una novela de aventuras reales y mentales con un punto épico. Si no haces esto con un sentido de la ironía no tiene sentido».