Jordi Pujol defiende el cordón sanitario a Aliança Catalana

Junts ha redefinido su postura respecto a Aliança Catalana, con Artur Mas defendiendo la necesidad de "mantener conversaciones" y el partido retirándose de las negociaciones en Ripoll para la moción de censura contra la alcaldesa Sílvia Orriols. Ante esta situación, el expresidente Jordi Pujol ha insistido en una entrevista con El Punt Avui en la importancia de mantener el cordón sanitario frente a la formación de Orriols. De hecho, ha revelado que tuvo la intención de acudir a Ripoll para pronunciar un discurso en el que rebatiría las ideas de Orriols sobre inmigración: "El etnicismo nos llevaría a la irrelevancia".

Pujol ha dejado claro que no está de acuerdo con la decisión de levantar el veto a Aliança Catalana y considera que el sector más convergente de Junts será el más afectado por este cambio. Aun así, cree que no se producirá un gran éxodo de votantes hacia la formación ultraderechista. Su mayor preocupación es el debate migratorio, un tema que siempre ha seguido de cerca.

"Siempre he defendido la integración, que solo es posible con políticas adecuadas en el ámbito social, lingüístico y urbanístico, además de una buena acogida", ha afirmado. Sin embargo, ha reconocido que la gestión de los flujos migratorios ha superado la capacidad de las instituciones. También ha mostrado inquietud por el ascenso de la extrema derecha en Europa y en el mundo. "El futuro de Europa me preocupa y me entristece", ha concluido.