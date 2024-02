Josep Rius: "Nos da igual lo que digan los jueces"

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha iniciado una tensa rueda de prensa en la sede del partido recordando el quinto aniversario del juicio del Procés, por el que fueron condenados a penas de prisión varios de sus compañeros de partido. "Nunca debería haberse producido", ha explicado Rius, "es un acto de venganza". "Nos recuerda que gobierne quien gobierne, siempre sucede lo mismo", ha explicado el portavoz, reiterando en varias ocasiones que "Junts no forma parte de ningún bloque de partidos españoles".

Respecto a la Junta Nacional Ampliada celebrada esta misma mañana, la formación posconvergente ha defendido la postura que mantienen en Madrid: "Somos el independentismo útil, cuando dependen de nosotros, hacemos que las cosas pasen". Asimismo, Rius ha expuesto que su "política de pactos" se justificará con la consecución del objetivo que persiguen, el "derecho de autodeterminación de Cataluña", y que el partido solo se debe a "los votantes y a los ciudadanos de Cataluña". "Nos da igual lo que digan los jueces y fiscales", ha concluido.

En relación a las informaciones que exponen que la formación negoció con el PP un indulto condicionado al eurodiputado Carles Puigdemont, el portavoz ha explicado que "ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir" y "si tenemos que añadir algo, lo haremos". "No funcionamos con presiones externas y no nos afecta de ninguna manera, tenemos una agenda propia", ha expuesto Rius, aclarando que no hay ningún "pacto de silencio" con el partido de Alberto Núñez Feijóo y emplazando el "se sabrá todo" amenazante del propio expresidente de la Generalitat.

Sobre la ley de Amnistía, Junts se mantiene en sus exigencias al PSOE pese a que aseguran que dedicarán "todos los esfuerzos en hacerlo posible". "Queremos una ley integral, que abarque al conjunto de las personas afectadas y de aplicación inmediata", ha asegurado Rius, que emplaza a los socialistas a cumplir el acuerdo firmado en Ginebra y "pasar de las palabras a los hechos". "Cataluña no tiene un déficit de promesas, tiene un déficit de cumplimiento de las promesas que se nos hacen desde Madrid", ha concluido el portavoz.

Finalmente, Rius se ha referido a su relación con el actual Govern en solitario de ERC y ha criticado su gestión del malestar de los agricultrores. "No puede ser que lo único que les prometa el presidente Pere Aragonès sea reunirse en los próximos días, es un ejecutivo superado por las circunstancias, sin iniciativa y sin liderazgo", ha afirmado. No obstante, la formación posconvergente se reunirá esta semana con la Generalitat para tratar de acordar unos Presupuestos y planteará "una propuesta realista, rigurosa, factible y ambiciosa, que reduzca la presión fiscal y mejore las condiciones de los ciudadanos".