Junqueras pide más trabajadores para la Hacienda catalana

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha reclamado un refuerzo en la plantilla de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para que esta pueda asumir mayores competencias fiscales y avanzar en el proceso de recaudación de impuestos. En una entrevista en el digital Nació, el líder republicano ha insistido en que el actual sistema de financiación no es suficiente para garantizar los recursos que necesita Cataluña y que es imprescindible dotar de más medios humanos y técnicos a la ATC.

Se refiere Junqueras a que el anuncio de la ampliación de la plantilla en 100 miembros nuevos, no es suficiente. A este respecto, Junqueras ha sugerido en reiteradas ocasiones que los trabajadores de la Agencia Tributaria española se incorporen a la catalana.

"Nosotros ya la hicimos crecer mucho y fue capaz de hacer más cosas, como recaudar 400 millones de euros eludidos por algunos contribuyentes", ha afirmado Junqueras, que ha subrayado la importancia de continuar fortaleciendo este organismo. En este sentido, ha señalado que el objetivo de ERC es que la ATC pueda asumir la recaudación de todos los impuestos en Cataluña, lo que permitiría mejorar la financiación de la Generalitat y garantizar una mayor autonomía económica.

El dirigente independentista también ha acusado al PSC de no impulsar lo suficiente la financiación singular para Cataluña y de no cumplir los acuerdos alcanzados en este ámbito. "El ATC necesita más recursos humanos, informáticos y técnicos", ha asegurado, instando a los socialistas catalanes a presentar propuestas "más realistas y útiles". Asimismo, ha advertido de que si el presidente del PSC, Salvador Illa, no cumple su compromiso de que la Agencia Tributaria de Cataluña empiece a recaudar el IRPF en 2026, será difícil que ERC pueda alcanzar nuevos acuerdos con los socialistas en el futuro.

La posición de ERC sobre inmigración

En materia de inmigración, Junqueras ha defendido que es un elemento clave para el futuro de la sociedad catalana, especialmente debido a la baja tasa de natalidad en la región. "Tenemos una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer, lo que significa que, sin una aportación externa, cada generación perdería la mitad de su población", ha advertido. En su opinión, las restricciones migratorias no reducen la llegada de inmigrantes, sino que solo dificultan su regularización y los empujan a la marginalidad.

El líder republicano ha insistido en que la inmigración debe gestionarse de manera que garantice que los trabajadores tengan derechos y puedan contribuir al sistema de seguridad social y pensiones. "Las contribuciones deben ser lo más altas posibles, y eso solo es factible si los trabajadores tienen empleos dignos y bien remunerados", ha afirmado. Además, ha criticado a aquellos que buscan reducir el número de menores no acompañados que llegan a Cataluña, asegurando que la verdadera prioridad debe ser mejorar las infraestructuras, garantizar un financiamiento adecuado y reforzar el sistema educativo para facilitar la inserción laboral de los jóvenes.