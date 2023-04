Junqueras reclama apartar a Borràs y evitar que la presidencia del Parlament sea del PSC

Laura Borràs afronta su semana decisiva a nivel político después de ser condenada por corrupción a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación. El PP, CS y Vox ha remitido una petición a la Junta Electoral Central (JEC) para que le retire el acta de diputada. El órgano tiene previsto reunirse el jueves, aunque podría trasladar el caso a la delegación provincial de Barcelona. Sea como fuere, lo cierto es que la presión crece y ayer Oriol Junqueras, presidente de ERC, reclamó abiertamente «apartar» a Borràs del Parlament.

«No es bueno para el independentismo que se pueda decir que dentro hay un caso de corrupción», ha asegurado el republicano en una entrevista con la ACN. ERC se ha desmarcado siempre de la dirigente posconvergente y no ha secundado nunca sus acusaciones de «persecución política». De hecho, el propio presidente Pere Aragonès abiertamente de «corrupción» y de unos «hechos graves» nada más conocerse la condena y ha pedido no mezclarla con el independentismo. «No debería escudarse en una causa común y compartida como es la causa por la independencia», puesto que su juicio no estuvo relacionado con el 1-O.

Ahora es Junqueras quien toma partido, secunda la misma posición y reclama a Junts afrontar el relevo de Borràs para evitar que haya una presidencia del PSC. «Junts no tiene ningún inconveniente en regalar presidencias al PSC como la Diputación de Barcelona, pero ERC esto no lo hace», ha lanzado a modo de advertencia. De hecho, el republicano dice que su partido no quiere aprovecharse de la desunión posconvergente para ocupar el puesto en la Cámara y trasladó la pelota al tejado de Junts.

«Hay una manera de resolverlo y es que Junts decida hacerlo», dijo sobre el relevo de Borràs. «El país necesita una actitud estadista, no partidista; ojalá que en Junts haya quién piense de este modo y se ponga a trabajar para que así sea».

«Por nosotros no quedará, es solo una decisión de Junts. Si es por ERC, habrá acuerdo. No hace falta que ERC y Junts se pongan de acuerdo, solo hace falta que dentro de Junts se pongan de acuerdo», ha remarcado Junqueras.

El Reglamento del Parlament establece que se pierde el escaño en caso de sentencia judicial firme que anule la elección o la proclamación, o por la condena a una pena de inhabilitación impuesta por una sentencia judicial firme. Aun así, en casos anteriores como el del ex presidente de la Generalitat Quim Torra o del ex diputado de la CUP Pau Juvillà, la JEC ordenó a la Cámara la retirada del escaño sin sentencia firme, acogiéndose a la Loreg. Es más, fue la propia Borràs en el caso de Juvillà quien materializó la retirada de sus credenciales como diputado de la CUP después de haber sido condenado por desobediencia.