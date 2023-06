Junts busca oxígeno en la Diputación de Barcelona para sobrevivir cuatro años

Otra vez la Diputación de Barcelona. Junts busca oxígeno en el organismo supramunicipal, con un presupuesto millonario y clave para desarrollar parte de los proyectos del área metropolitana. Incluso Xavier Trias avala la reedición del pacto con el PSC –con presidencia para la socialista Núria Marín– para gobernar el ente los próximos cuatro años pese a la investidura de Collboni como alcalde en el Ayuntamiento frente a la candidatura del mismo Trias. «Hay que ser inteligentes», advirtió ayer el posconvergente.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, Trias aseguró que confía en Núria Marin (alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta del ente) y Antoni Balmón (alcalde de Cornellà) a nivel del área metropolitana para poder llegar a un acuerdo en la Diputación. «Son dos personas que no me han enredado nunca», dijo para defender una posición antagónica en Junts, que pasa de señalar con dureza al PSC a abrazarse a los socialistas en el ente supramunicipal.

«Que yo esté enfadado e indignado no significa que nosotros en la vida no seamos inteligentes. No podemos estar fuera del mundo, y nosotros debemos estar con capacidad de poder gobernar y sacar adelante las cosas», resumió ayer el propio Xavier Trias sobre el pacto de la «sociovergencia» en el organismo.

Para entender la importancia de retener el poder en la Diputación para Junts hay que tener en cuenta que la gestión de los entes supramunicipales, en especial el de Barcelona, es el gran trofeo escondido de los comicios en Cataluña por su capacidad de inversión –1.200 millones anuales, el tercer presupuesto más alto de una institución– y la gran cantidad de puestos y asesores que garantizan a los partidos.

El PSC lidera con 17 diputados la composición política del Pleno de la Diputación de Barcelona. Le siguen Junts, con 12 diputados; ERC, con 11; En Comú Guanyem, con 5; el PP, con 4; Tot per Terrassa, con 1, y Vox, con 1, sumando 51 puestos.

Por tanto, la mayoría necesaria para presidir la Diputación está fijada en 26 diputados en la primera votación o más votos a favor que en contra en la segunda. Y aquí todos los ojos se dirigen de nuevo hacia el PSC y Junts, los dos partidos que gobiernan desde 2019 el organismo.

De hecho, los socialistas dijeron ayer que están «muy contentos» y que hacen una valoración «muy positiva» del gobierno conjunto, que siempre han defendido. «Seguimos teniendo conversaciones. Valoramos muy positivamente (el gobierno en la Diputación), y entiendo que ellos también por declaraciones que han hecho», explicó ayer la portavoz del PSC, Elia Tortolero tras la reunión de la ejecutiva del partido de Illa.

En la Diputación de Barcelona están trabajando con la hipótesis de celebrar el próximo 13 de julio el pleno de constitución, según fuentes de la institución, si bien podría ser cualquier día entre el 10 y el 15 de julio. En todo caso, el pacto que pueda producirse se consumará en mitad de la campaña de las elecciones generales.

El tercer actor en discordia es ERC, que rechaza de plano el pacto «sociovergente» que deja fuera a los republicanos de la ecuación, como ya ocurrió hace cuatro años. Oriol Junqueras descartó que su partido apoye que la presidencia de la Diputación de Barcelona esté en manos del PSC y afeó que Junts «se la regale».

El botín del organismo