Junts y ERC pactan no investir a Sánchez si no acepta negociar un referéndum y la amnistía

Junts y ERC han pactado in extremis no investir a Pedro Sánchez si no acepta negociar un referéndum de independencia, además de defender y dar por hecha una ley de amnistía para despenalizar el "procés".

Así lo han acordado en una propuesta de resolución al límite, registrada en el Parlament justo cuando vencía el plazo y que se votará este viernes en la Cámara catalana.

Se trata de la primera vez que ambos partidos trazan una hoja de ruta en común para elevar el precio al PSOE. En concreto, las dos formaciones independentistas han consensuado que rechazarán la investidura del líder del PSOE como presidente del gobierno si antes no se compromete "a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum" de autodeterminación.

Los dos textos son declaraciones simbólicas sin efectos jurídicos ni prácticos, pero buscan que el Parlament se posicione a favor de la amnistía y la autodeterminación en plenas negociaciones del independentismo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. La votación será mañana, en la última jornada del debate de política general de la Cámara.

Por otro lado, y tras una jornada de negociaciones, ERC, Junts y la CUP han transaccionado una propuesta que apoya una ley de amnistía para los procesados en causas "en relación a la defensa del derecho a la autodeterminación" y que insta al Govern y a las instituciones catalanas a implicarse para conseguirla.

