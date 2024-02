La ya diputada no adscrita en el Parlament de Cataluña, Cristina Casol, ha afirmado esta mañana que "Junts es un partido machista". No es la primera vez que la parlamentaria expulsada del partido por denunciar conductas sexistas en el seno del grupo parlamentario carga contra sus excompañeros de bancada, pero sus declaraciones ganan en contundencia cada vez que la diputada ilerdense tiene un micro delante. En esta ocasión ha sido en una entrevista en La2, donde también ha explicado que le ha "decepcionado" la forma de hacer política de Junts -que califica de "antigua"- y ha calificado de sectarias las dinámicas del grupo: "O estás conmigo o estás contra mi".

Casol denunció ante la Oficina de Igualdad del Parlament comportamientos machistas por parte del líder de su grupo, Albert Batet, y tras desestimarse su demanda por falta de pruebas fue expulsada de la formación en una trágica votación que sacó a relucir la brecha en el seno del partido entre el alma convergente del mismo, encabezada por el secretario general Jordi Turull, y el ala más radical que lidera la presidenta Borràs, de la que se sentía partícipe Casol. "La imagen que da el partido es que si una mujer denuncia este tipo de comportamientos, en un mundo de hombres, está condenada a recibir represalias, como me ocurrió a mi, no tiene nada que ver con Borràs", declara, por contra, la afectada.

Casol ha reconocido que la presidenta de la formación le ha dado su apoyo "a nivel personal" pese a que no lo haya hecho explícitamente a nivel público. No está decepcionada, asegura, pese a que hubiera agradecido el apoyo. La diputada ha reprochado, por contra, a Turull que le comunicara fríamente que "hay 26 diputados que se niegan a compartir grupo parlamentario contigo" y a la presidenta del Parlament y vicepresidenta de Junts, Anna Erra, que no haya hablado con ella "en ningún momento" tras trascender la denuncia.

La Junta de Portavoces cambió el escaño de la diputada en el hemiciclo para paliar la "violencia sexista" de los parlamentarios de Junts, y ahora se sienta junto al otro diputado no adscrito, Antonio Gallego, que abandonó el grupo de Vox, y cerca de los miembros de PSC, Cs y la propia formación ultraderechista. Ser reubicada entre parlamentarios unionistas, según ha declarado, le genera "un ambiente más duro" a nivel personal. "Siguen insistiendo en el aislamiento que han perpetrado hacia mi persona todo este tiempo", ha explicado. Casol ha votado de forma distinta que sus antiguos compañeros en las últimas votaciones importantes llevadas a cabo en la Cámara.