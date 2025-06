Para la lectura siempre hay tiempo

El verano ya está aquí, aunque oficialmente no llegue hasta el próximo día 21. Eso puede querer decir que las actividades culturales van desapareciendo poco a poco de la agenda dando paso a la playa. Pero no es así, todavía estamos a tiempo de poder asistir a propuestas interesantes, algunas de ellas relacionadas con el fomento de la lectura.

Mañana será el momento de una propuesta que es, además, una manera de pensar en esas lecturas que nos podemos llevar con nosotros en las inminentes vacaciones. A partir de las 12 del mediodía, bajo el lema «Tu libro es tu entrada», PlanetadeLibros organiza la segunda edición de la llamada Fiesta de la Lectura, de la mano de Time Out Barcelona. Será en el Moll d’Espanya número 5 donde lectores y autores puedan reencontrarse y conocer algunas de las propuestas literarias a tener en cuenta este verano, porque para la lectura, incluso cuando sube la temperatura, siempre hay tiempo.

Quienes asistan podrán disfrutar de una hora de lectura silenciosa en un espacio compartido, además de una hora de conversación y encuentro literario, en un ambiente distendido, pensado para dialogar y compartir impresiones, vermut en mano. Tras su paso por Madrid, ahora Barcelona le toma el relevo para atraer a devotos de la lectura y a quienes pueden apuntarse a una de las mejores actividades a las que podemos dedicar nuestro tiempo. Para ello se cuenta con unos invitados de lujo, como son los escritores, los creadores que nos animan a coger un libro y no dejar hasta que lo hemos acabado, hasta que hemos conocido cada una de las historias y de los personajes que nos encontramos en la letra impresa. En este viaje se cuenta con la participación de como simples lectores, Rosa Ribas Juan Trejo, Care Santos o el reciente ganador del Premio Fernando Lara de Novela, Sergio Vila Sanjuán.

«Me encanta la idea de participar en una iniciativa que une la lectura y lo festivo. Porque para mí dedicarle tiempo a la lectura, hoy en día, es poco menos que un acto íntimo de insurrección contra la aceleración y la inconsciencia en la que vivimos sumidos, y eso siempre tendría que ser motivo de celebración», asegura Juan Trejo sobre su presencia en esta Fiesta de la Lectura.

Por su parte, Care Santos, quien acaba de publicar la novela «El amor que pasa», explica que «soy, ante todo, lectora. No sería escritora si no fuera lectora ante todo. Tal vez es lo que soy desde más antiguo. Una lectora desordenada, entusiasta, devora libros. Esta fiesta es un modo de celebrar mi esencia, la de todos los lectores, y compartir la pasión que nos une. Una idea maravillosa».

Uno de los nombres de la literatura policiaca en nuestro país es Rosa Ribas. Ella también será una de las protagonistas de esta Fiesta de la Lectura. Ribas asegura que «cuando vas a buscar una nueva lectura, ves que en las librerías hay mucha gente comprando en compañía, señalando libros, diciendo si los han leído o los van a leer, recomendándose mutuamente. Y el éxito que tienen los clubs de lectura nos muestra cuánto nos gusta a los lectores compartir experiencias, impresiones, opiniones… En medio, cuando leemos, necesitamos soledad y concentración; lo exige la lectura. Recuerdo muchas mañanas de lectura en bibliotecas, leyendo en compañías silenciosas. Todos estábamos haciendo lo mismo en un mismo lugar y a la misma hora, cada uno de nosotros estaba en otro mundo. Se podría decir que también es así cuando viajas, por ejemplo, en autobús con otros pasajeros, pero no es cierto. Cuando lees un momento la cabeza, percibías una atmósfera particular la gente respira diferente cuando lee, se mueve también de otra manera cuando se levanta de la silla. Hace mucho tiempo que no comparto esa sensación de leer entre lectores y me apetece mucho recuperar esta experiencia».

La autora de libros como «Los viejos amores» o «Un asunto demasiado familiar» reconoce que participar en una actividad de estas características le trae antiguos recuerdos. Por eso medita que «esta fiesta de la lectura me hace recordar las tardes de mi infancia en la que me iba con Angélica, mi mejor amiga a leer a la biblioteca municipal del Prat. Pasábamos la tarde allí, cada una cogía una novela, nos sentábamos juntas y las leíamos hasta el final. Laque acababa antes, esperaba a la otra leyendo algún tebeo. En la biblioteca tenían todos los de Astérix. La bibliotecaria era una mujer muy estricta, que nos vigilaba constantemente. Cada vez que levantaba la cabeza con la intención de contarle algo del libro a mi amiga, me topaba con la mirada de la bibliotecaria, que funcionaba como un dedo admonitorio. Como ya nos había echado una vez porque a Angélica se le escapó una carcajada mientras leía un tebeo, teníamos mucho cuidado y no abríamos la boca hasta salir a la calle. Todos allí leíamos serios y bien sentados. Comentábamos las lecturas de vuelta a casa. Me apetece mucho sentarme otra vez a leer con gente. Espero que unos se rían a carcajadas, que otros levanten la vista emocionados, que algunos se remuevan inquietos por la tensión en la historia, que otros se queden mirando al techo pensando…»

El periodista cultural y escritor Sergio Vila-Sanjuán acaba de ganar el Fernando Lara con "Misterio en el Barrio Gótico". Sobre la Fiesta de la Lectura confiesa que "quienes amamos la lectura siempre estamos buscando argumentos para convencer a otros de que la practiquen y la fomenten. El primer argumento es subjetivo: lo bien que uno se lo ha pasado, y lo mucho que ha disfrutado y aprendido gracias a los libros. Pero hay también argumentos objetivos. José Antonio Marina señala que leer hace más inteligente y mejora la conectividad cerebral. Un estudio italiano revela que la gente que lee es, como promedio, más feliz que los no lectores, experimenta más emociones positivas y está mejor preparada para confrontar las negativas. ¿Alguien necesita más estímulos para abrir un libro, en la intimidad de casa o en un espacio ciudadano abierto?"

Lo único que hay que hacer es tener ganas de leer para poder participar en esta fiesta. No se necesita nada más. No hace falta ninguna conexión digital, ni tampoco una aparatosa contraseña para la wifi. Para leer solamente necesitamos un buen libro y, afortunadamente, hay mucho y bueno que escoger. Eso es lo que se pretende mañana por la mañana en el Moll d’Espanya, una fiesta que viene para quedarse.