En libertad el hombre acusado de una violación con droga en la bebida a una mujer en Igualada (Barcelona)

l juzgado de instrucción 1 de Igualada, en funciones de guardia, ha acordado la libertad provisional para el detenido por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en un piso de Igualada.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado en un comunicado este martes que ha acordado esta medida dado que ninguna de las partes personadas, ni la fiscalía ni la acusación particular, han solicitado el ingreso en prisión, y el hombre tendrá que personarse en el juzgado siempre que sea requerido.

Las mismas fuentes han explicado que la causa está abierta por un delito de agresión sexual.

Los mossos detuvieron este lunes por la tarde al hombre, de 38 años, por presuntamente agredir sexualmente a la mujer, de 32 años.

Fuentes policiales explicaron que los hechos sucedieron durante la noche del viernes; que la víctima presentó la denuncia este lunes al mediodía, y según detallan dichas fuentes, y que el presunto autor “tiene antecedentes aunque no de naturaleza sexual”.

La mujer fue de fiesta con una amiga y recorrieron varios establecimientos hasta llegar a una discoteca situada en el barrio del Rec. En los locales encontraron a una conocida que estaba de fiesta con un chico. En un momento “indeterminado de la noche” la amiga de la presunta víctima se marchó de la sala de fiestas y se quedó con la conocida y el chico.

Sobre las 6.00 horas de la mañana los tres se marcharon a pie de la discoteca y el hombre las invitó a subir a su casa a tomar algo. Una vez arriba, la denunciante relata que su conocida recibió una llamada y se marchó y se quedó a solas con el hombre.

Al quedarse solos, el hombre ofreció una cerveza a la víctima y, tras tomársela, “ya no recuerda nada más”. Según el relato de los hechos, se despertó a las 11 de la mañana en cama y no en el sofá donde habían estado tomando la bebida. Asegura que se asustó mucho porque no entendía qué hacía allí y notó “muchas molestias” en la zona de los genitales.

Al darse cuenta de la situación, la joven se vistió y se fue corriendo del domicilio , una vez fuera, llamó a la conocida con quien la noche anterior habían ido juntas al piso del presunto agresor, pero ésta se desentendió de los hechos .

