Lluvia de insultos del independentismo radical contra Resines por criticar la Ley de Amnistía

Recientemente se hizo público un vídeo del del popular actor Antonio Resines donde se muestra muy crítico con la Ley de Amnistía que va a tener consecuencias judiciales sobre los hechos ocurridos en Cataluña en octubre de 2017, cuando se llevó a cabo el referéndum independentista ilegal.

Durante una entrevista en TVE, el actor cargó con dureza contra los pactos de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, unas palabras que se han hecho virales en las redes sociales. “Soy socialdemócrata de toda la vida, por eso digo lo que digo. No vale, para tener un gobierno, contar con los votos de determinada gente“, sostenía Resines.

“A mi no me gustó que cambiasen lo de la sedición, pero bueno, podemos discutirlo. Pero ¿la malversación? Es que no es de recibo. Es que ha habido gente que ha robado dinero de los ciudadanos para unos fines ilegales”, decía en referencia al gasto de dinero público para pagar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los insultos separatistas en las redes no se hicieron esperar. "Carca", "Qué decepción", "facha" etc etc.

También sufrieron ataques virtuales los Mossos d'Esquadra, pero por asistir a la Festividad del Día Nacional de la Guardia Civil.