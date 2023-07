Logran conocer por qué una misma mutación genética afecta de forma más severa a un hermano que al otro gracias a un modelo de corazón con células madre

En medicina, conocer en detalle la patología que sufre cada paciente es clave para diseñar un abordaje individualizado. Por ello, son muchas las investigaciones que se están llevando a cabo en los últimos años en el ámbito de la medicina personalizada. En este contexto se enmarca el proyecto que ha desarrollado un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) con dos hermanos afectados de una cardiomiopatía hipertrófica, quienes, pese a ser ambos portadores de la misma mutación y sufrir idéntica afección cardíaca hereditaria, presentan diferente severidad.

Así pues, con el objetivo de poder conocer las causas de esa diferencia y saber porqué uno de los hermanos tiene una cardiomiopatía más severa que el otro, los investigadores han generado un modelo celular de corazón a partir de las células madre de ambos pacientes.

Tal y como apunta el doctor Ángel Raya, Profesor de Investigación ICREA en IDIBELL, donde coordina el Programa de Medicina Regenerativa, director del Programa de Translación Clínica de Medicina Regenerativa de Cataluña y líder del proyecto, "cuando se comprueba que la causa es genética, lo que se suele hacer es un estudio de asociación, que consiste en ver cuántas personas tienen esas mismas variantes o tipos de genes y cuántas presentan la enfermedad de una forma u otra", sin embargo "el problema viene cuando se trata de variantes raras y son muy pocas personas las que presentan estas variantes, ya que no se sabe con seguridad si se debe a eso o no". "Es en este contexto donde nosotros hemos entrado con esta nueva metodología, con la que producimos como un clon del paciente al cual le podemos cambiar los genes y ver si la alteración realmente se debe a la presencia de esa variante o no".

Para ello, en el contexto de este trabajo, se llevó a cabo una biopsia de piel a cada uno de los hermanos para obtener unas células que posteriormente se transformaron en células madre, las cuales a continuación se diferenciaron en cardiomiocitos, es decir, en células del corazón, que, en cultivo, tienen incluso la capacidad de latir espontáneamente. Mediante herramientas de edición genética de última generación, el equipo de IDIBELL pudo identificar las variantes genéticas de cada hermano, así como añadirlas o quitarlas en el modelo de corazón con el fin de conocer cuáles era las responsables de cada manifestación patológica.

El resultado de este trabajo, que se ha desarrollado en colaboración con investigadores de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, del Hospital Josep Trueta de Girona y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, ha puesto de manifiesto que la mayor severidad en la cardiomiopatía de uno de los hermanos se debe a una variante genética, adicional a la mutación original, que solo está presente en éste y que provoca que sus células no se contraigan correctamente.

Así pues, la posibilidad de llevar a cabo diferentes ensayos funcionales con los modelos de los corazones de ambos ha permitido a los investigadores resolver qué variante genética es la responsable de que uno de ellos presente unas manifestaciones clínicas mucho más graves que el otro, lo cual "supone un primer paso para buscar el tratamiento más efectivo para este paciente en concreto", tal y como señala el doctor Ángel Raya, quien acerca del carácter innovador de este trabajo, señala que "esta metodología ya se había usado para buscar alteraciones en genes que causan enfermedad, pero es la primera vez que se recurre a ella para buscar otros factores genéticos que modifican cómo se presenta la enfermedad, lo que se conoce como variabilidad clínica de la enfermedad, en el contexto de las enfermedades cardíacas".

En definitiva, "este tipo de modelos nos permitan acercarnos cada día más a la medicina personalizada analizando en profundidad cada caso y ofreciendo un tratamiento individualizado más eficaz y con menos efectos secundarios no deseados", concluye Raya para a continuación indicar que "también permite mejorar el informe genético que se le hace a los pacientes y sus familiares, porque de esta manera podemos decirles qué variante tienen, pero además podemos especificar de qué manera ésta les va a afectar". Es decir que permite "ofrecer un consejo genético personalizado".