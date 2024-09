Mensaje viral del independentismo radical apuntando a los camareros que atienden en castellano

En las redes sociales ha aparecido un post que señala con claridad a los camareros que atienden en castellano, concretamente, dice: “Patriotas, tras la manifestación vaya a tomar algo en el bar y no olvide pedirlo en catalán, aunque el camarero ‘no parece de aquí’ u os hable español. Va, que nos conocemos… Ánimos”.

“Hoy he ido a comer a este restaurante “El Misterio” y me han dicho “repitelo en castellano que no domino al catalán” toda la carta en castellano y no se han dirigido a nosotros ni un segundo en catalán cuando nosotros les hemos hablado todo el rato en catalán, vergüenza“, ha denunciado recientemente unradical separatista en su red social X.