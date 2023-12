Miró y Matisse preparan su reencuentro

La Fundació Miró de Barcelona le ha cogido el gusto a esto de relacionar el artista al que representa con otros grandes nombres de la pintura del siglo XX. Si actualmente puede verse una enorme muestra dedicada a la amistad entre el catalán y Pablo Picasso, el año que viene será el turno de un diálogo mironiano con quien fuera el gran rival del malagueño por el podio de la renovación plástica hace más de cien años. Es decir, nos estamos refiriendo a Henri Matisse.

Ayer la Fundació Joan Miró, de la mano de su director Marko Daniel, presentó el programa de exposiciones para el año que viene y donde brilla con luz propia la gran muestra que abrirá sus puertas el 24 de octubre del próximo año después de pasar por el Musée Matisse de Niza. Con el comisariado de Rémi Labrusse, «Miró Matisse: más allá de las imágenes» intentará cuestionarse los clichés que han perseguido a estos dos creadores aparentemente tan diferentes como lo demuestra el hecho de pertenecer a distintas generaciones. Matisse es uno de los símbolos del fauvismo mientras que a Miró le ha perseguido la etiqueta de surrealista. Pese a ello hay varios puntos en común, algunos de ellos propiciados por amigos comunes como Aragon, Breton o Christian Zervos, sin olvidar a los marchantes Aimé Maeght y Pierre Matisse, hijo del pintor. A ello se le suma, como se quiere acentuar en la exposición, las mismas intenciones, como el cuestionamiento de la autonomía de la imagen pintada o dibujada, así como el deseo común de crear grandes composiciones destinadas a la revitalización de espacios como la capilla de las dominicas de Vence, por parte de Matisse, o el comedor del Terrace Plaza Hotel de Concinnati, en el caso de Miró.

Dos grandes nombres del mundo mironiano, Alexander Calder y Joaquim Gomis, llegarán a la fundación barcelonesa a partir del próximo 11 de junio. Se trata de una selección de fotografías que parten del recuerdo dejado por Calder durante su visita a Mont-roig del Camp donde presentó su célebre circo portátil. De esta manera, el artista estadounidense respondía a una invitación que le había realizado Joan Miró en 1932 y que disfrutó un público nada acostumbrado a este tipo de propuestas, pero que quedó entusiasmado. Entre los papeles de Miró en la fundación existe un texto donde se habla de lo que fue esa experiencia y que sirve como eje de esta exposición con imágenes de Gomis.

No es la única iniciativa fotográfica en la Fundació Miró. El 6 de febrero será el turno de Oriol Enguany con una exposición que se centra en Can Oriol, la propiedad que tienen sus padres cerca de Constantí. La selección de imágenes se focaliza en la autoconstrucción de la casa, parando la atención de la cámara en los pequeños detalles de las reparaciones realizadas. Oriol Enguany califica como «punk» la estética de Can Oriol. Todo ello también se relaciona con la contemporaneidad y la mística mironiana al explorar los gestos cotidianos, los objetos fruto del azar y las herramientas relacionadas con las actividades agrícolas.

Pero la temporada de 2024 comenzará con la primera exposición individual en España del artista vietnamita-estadounidense Tuan Andrew Nguyen (Saigón, 1976), ganador de la octava edición del Premio Joan Miró, que incluirá algunas de las instalaciones de vídeo más relevantes de su producción, así como una selección de sus esculturas realizadas con bombas y proyectiles de artillería usados durante la guerra de Vietnam.

A partir del mes de febrero, el Espai 13, que este año celebra su 45 aniversario, presentará el nuevo ciclo «Nos acompañaremos cuando oscurezca», comisariado por Irina Mutt, una iniciativa que nace con la intención de explorar la interdependencia, explicarla y compartirla a través de cuatro muestras individuales en que cada artista aportará su perspectiva sobre su forma de habitar el mundo, gestionar los espacios y llegar a acuerdos sobre cómo los habitamos. Los artistas seleccionados en el Espai 13 serán Alba Mayol, Inari Sandell, Danielle Brathwaite-Shirley y Helena Vinent.

La Fundació Miró, explicó su Marko Daniel, recuperará este año el número de visitantes alcanzado en 2019, antes de la pandemia, cerca de 360.000; y para el próximo año contará con más presupuesto, situado en unos 11 millones de euros.