La mitad de las mujeres deja de hacer actividades por miedo a las agresiones en Cataluña

Casi coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, una encuesta de la conselleria de Interior de la Generalitat presentada ayer revela que casi la mitad de ellas, un 44,5 %, dejan de hacer cosas por miedo a ser víctimas de un delito en Cataluña, un porcentaje que en los hombres baja a más de la mitad, al 22 %, según la Encuesta de Seguridad Pública, que revela que los catalanes puntúan la seguridad en sus municipios con una nota del 6,6, la más baja desde 2013.

Así se desprende de la Encuesta de Seguridad Pública de 2022, que presentaron el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la jefa del gabinete de Seguridad y Políticas Transversales de la Generalitat, Alba Alfageme, y que también constata que el 32,4 % de los catalanes fueron víctimas al menos una vez de algún hecho en 2022, con las estafas al alza.

La encuesta, elaborada tras entrevistar a 7.995 personas entre enero marzo de este año, detalla que el 44,2 % de las mujeres y el 22 % de los hombres en Cataluña dejaron en 2022 de hacer cosas por miedo a ser víctimas de un delito.

Elena calificó de «absolutamente inaceptable» que casi el 45 % de las mujeres dejen de hacer cosas por miedo en Cataluña, lo que atribuyó al «heteropatriarcado», por lo que insistió en la necesidad de que las políticas de seguridad acaben con este sesgo.

Se trata de renuncias a la mujer al espacio público y a algunas actividades, entre ellas no ir a determinados barrios, no ir por la calle de noche, no acudir a determinadas zonas de ocio nocturno o a espectáculos de noche o no utilizar el transporte público, según detalló Alfageme. En concreto, de este 44,5 % de mujeres, el 24,4 % ha dejado «alguna vez» de hacer cosas por miedo ser víctima de un delito, el 10,6 % de hacer de forma «frecuente» y el 9,6 % «muchas veces».

La encuesta también pone de relieve que los catalanes puntúan con un 6,6 –en una escala del 0 al 10–, la nota más baja desde 2013 en la seguridad en sus municipios –si bien la media de todas las encuestas desde 1999 se sitúa en el 6,5–, sin que en este caso se aprecien diferencias significativas entre hombres y mujeres ni entre grupos de edad.

De esta forma, los catalanes dan la nota más baja a la seguridad en sus municipios al menos desde 2013, cuando la puntuaron también en un 6,6, ya que 2015 subieron a un 6,9, en 2017, hasta el 7,2, y en 2020 bajó al 6,8.

Los Mossos siguen recibiendo una buena puntuación, de 7,5 en una escala del 0 al 10 –la segunda mejor de su historia, tras la de 2017–, siendo especialmente bien valorados por la población mayor de 65 años, que les da un 8,1.