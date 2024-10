Mònica Sales (Junts) asegura que "Illa no es de fiar" y pide "consenso para resolver el problema de la vivienda"

La portavoz de Junts en el Parlament de Cataluña, Mònica Sales, ha hecho una valoración "muy negativa" de la intervención del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la primera sesión del Debate de Política General (DPG) que se ha celebrado esta tarde en la Cámara catalana. Según Sales, cabeza de lista de los posconvergentes en los pasados comicios por la demarcación de Tarragona, ha querido rebatir la "normalidad" de la que ha hecho gala Illa tras dos meses al frente del ejecutivo, recordando que "hay dos escaños vacíos y dos personas que siguen en el exilio". La portavoz ha tildado al actual Govern de "débil" y de "cobarde", al considerar que "no se plantará frente al PSOE, ya lo hemos visto en referencia a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page". Sobre las promesas del presidente de la Generalitat en relación a la vivienda o en términos de infraestructuras, Sales ha dicho que "no es una cuestión de cifras, es una cuestión de credibilidad", añadiendo que "Illa no es de fiar" y que "hace de portavoz del PSOE en Cataluña". Concretamente sobre vivienda, la diputada ha explicado que la Generalitat "debería consensuar una propuesta transversal para solucionar el problema" y ha pedido a su presidente que reclame al Estado que ponga a disposición de los ayuntamientos catalanes los terrenos propiedad de la Sareb para que entren al parque público de vivienda catalán.