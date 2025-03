Los Mossos, sobre el pacto de inmigración con Puigdemont: "Es todo mentira"

El acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE para el traspaso de competencias en materia de inmigración a la Generalitat sigue generando controversia. Según el pacto, Cataluña asumirá el control sobre puertos, aeropuertos y fronteras a través de los Mossos d'Esquadra, lo que implicará ampliar el cuerpo policial en 1.800 agentes más hasta alcanzar los 26.800 efectivos. Sin embargo, desde la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) denuncian que la realidad dista mucho de los anuncios políticos.

Albert Palacio, el portavoz del sindicat es tajante en declaraciones a este diario: "es todo mentira", en referencia a las cifras aportadas. Además, ha cuestionado la viabilidad del traspaso de competencias: "Asumir competencias nuevas es algo que no se puede hacer. En muchas comarcas los Mossos son un cuerpo envejecido, sin vehículos, etc. Lo que nos preocupa es el índice delincuencial de Cataluña. Y no tenemos efectivos para hacerle frente", ha asegurado.

Según las estimaciones del sindicato, el problema estructural de falta de personal en los Mossos se agravará en los próximos años. "Entre 2030 y 2032, más del 50% de los agentes estarán en segunda actividad, es decir, desempeñando tareas administrativas en lugar de funciones policiales. Si a eso le sumamos jubilaciones y fugas a policías locales por mejores condiciones laborales, significa que en la calle habrá solo 17.000 operativos, aunque en total haya 25.000 agentes en el cuerpo", ha explicado.

Desde USPAC consideran que asumir el control de las fronteras es "imposible" con la situación actual y critican que la medida responde a intereses políticos en lugar de necesidades reales en materia de seguridad. "Es una cesión, además, y teniendo en cuenta que el PP ha dicho que lo eliminará, es todo una ficción. Queremos que ese dinero se use para garantizar la seguridad", ha afirmado el portavoz del sindicato.

Además, Palacio ha alertado de la politización del cuerpo de Mossos d'Esquadra: "No se puede usar la policía para fines políticos. Con la policía y la seguridad no se juega. Y en Cataluña estamos 100% politizados y quien lo paga es la ciudadanía. Con la seguridad no se juega y estamos jugando desde hace muchos años", ha sentenciado.

El sindicato también ha denunciado la falta de comunicación por parte de las instituciones: "Esta realidad de la falta de efectivos se la hemos comunicado al Departamento de Interior, pero nunca nos responden. También se lo hemos trasladado a los grupos del Parlament".

Además, el portavoz asegura que no han recibido ninguna información oficial sobre cómo se implementará este traspaso de competencias. "Nos enteramos de todo por la prensa", lamenta. Mientras tanto, la Generalitat mantiene su hoja de ruta con el objetivo de consolidar el traspaso de competencias, a pesar de las dudas que genera su aplicación entre los propios agentes encargados de ejecutarlo.